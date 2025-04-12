وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة السبت لإجراء محادثات حول الهدنة في غزة

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وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة السبت لإجراء محادثات حول الهدنة في غزة
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN- قال مصدر مطلع في حماس السبت أن وفدا مؤلفا من قادة كبار في الحركة الفلسطينية من المقرر أن يصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين حول الهدنة في غزة.
وقال المصدر مشترطا عدم الكشف عن اسمه“نأمل أن يحقق اللقاء تقدما حقيقيا للتوصل لاتفاق لوقف الحرب ووقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة”.
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