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وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة السبت لإجراء محادثات حول الهدنة في غزة

وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة السبت لإجراء محادثات حول الهدنة في غزة

2025-04-12 06:12:47
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN- قال مصدر مطلع في حماس السبت أن وفدا مؤلفا من قادة كبار في الحركة الفلسطينية من المقرر أن يصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين حول الهدنة في غزة.

وقال المصدر مشترطا عدم الكشف عن اسمه“نأمل أن يحقق اللقاء تقدما حقيقيا للتوصل لاتفاق لوقف الحرب ووقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من قطاع غزة”.

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