  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا وكفر عقب شمال القدس المحتلة

الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا وكفر عقب شمال القدس المحتلة

2025-04-12 06:12:47
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مخيم قلنديا، ووسط بلدة كفر عقب، وانتشرت في الشارع الرئيسية، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

MENAFN12042025000205011050ID1109421338

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث