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الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا وكفر عقب شمال القدس المحتلة
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مخيم قلنديا، ووسط بلدة كفر عقب، وانتشرت في الشارع الرئيسية، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.
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