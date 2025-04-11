السيد عطاف يشارك في افتتاح الطبعة الرابعة لـ"منتدى أنطاليا الدبلوماسي"

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، ظهيرة اليوم بمدينة أنطاليا التركية، في مراسم افتتاح الطبعة الرابعة لـ"منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

وقد أشرف رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، السيد رجب طيب أردوغان، على مراسم افتتاح هذا المنتدى الذي ينعقد في طبعته الحالية تحت شعار "استعادة دور الدبلوماسية في عالم مقسم".

وللتذكير، فإن برنامج الطبعة الرابعة لـ"منتدى أنطاليا الدبلوماسي" يتضمن ما لا يقل عن عشر ورشات مخصصة لمناقشة أهم القضايا والملفات الراهنة على الصعيد الدولي، والتي سيُشارك فيها مسؤولون حكوميون وممثلو منظمات دولية وكذا شخصيات فاعلة في الحقلين الأكاديمي والإعلامي.

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