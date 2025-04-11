السيد عطاف يشارك في افتتاح الطبعة الرابعة لـ"منتدى أنطاليا الدبلوماسي"
شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، ظهيرة اليوم بمدينة أنطاليا التركية، في مراسم افتتاح الطبعة الرابعة لـ"منتدى أنطاليا الدبلوماسي".
وقد أشرف رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، السيد رجب طيب أردوغان، على مراسم افتتاح هذا المنتدى الذي ينعقد في طبعته الحالية تحت شعار "استعادة دور الدبلوماسية في عالم مقسم".
وللتذكير، فإن برنامج الطبعة الرابعة لـ"منتدى أنطاليا الدبلوماسي" يتضمن ما لا يقل عن عشر ورشات مخصصة لمناقشة أهم القضايا والملفات الراهنة على الصعيد الدولي، والتي سيُشارك فيها مسؤولون حكوميون وممثلو منظمات دولية وكذا شخصيات فاعلة في الحقلين الأكاديمي والإعلامي.توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.
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