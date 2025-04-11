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الجامعة العربية تحذر من خطورة تدهور الوضع الإنساني في غزة

الجامعة العربية تحذر من خطورة تدهور الوضع الإنساني في غزة

2025-04-11 03:17:11
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأولوية المطلقة لوقف إطلاق النار في غزة، محذرا من خطورة تدهور الوضع الإنساني إلى مدى غير مسبوق بهدف دفع الفلسطينيين إلى خارج القطاع.


وأكدت الجامعة العربية في بيان لها، أن أبو الغيط تناول خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة الاتصال العربية الإسلامية المعنية بغزة المنعقد في أنطاليا، الخطوات المقبلة على الصعيد السياسي والدبلوماسي لجهة تجسيد حل الدولتين وتعزيز الدعم له في المجتمع الدولي، لاسيما ما يتعلق بالمؤتمر الذي يُنتظر أن يعقد في نيويورك في حزيران القادم برعاية سعودية فرنسية مشتركة من أجل دفع حل الدولتين.


وأضاف البيان، أن الاجتماع شهد نقاشا موسعا حول سبل تكوين زخم داخلي ضاغط من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الوحشية على المدنيين في غزة، وبهدف منع سيناريو التهجير المرفوض عربيا ودوليا.


وشدد المجتمعون على أهمية قيام فرنسا باتخاذ الخطوة الضرورية والواجبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار ذلك يمثل خطوة مهمة على طريق حل الدولتين.

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