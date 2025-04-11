الجامعة العربية تحذر من خطورة تدهور الوضع الإنساني في غزة

الجامعة العربية تحذر من خطورة تدهور الوضع الإنساني في غزة
وأكدت الجامعة العربية في بيان لها، أن أبو الغيط تناول خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة الاتصال العربية الإسلامية المعنية بغزة المنعقد في أنطاليا، الخطوات المقبلة على الصعيد السياسي والدبلوماسي لجهة تجسيد حل الدولتين وتعزيز الدعم له في المجتمع الدولي، لاسيما ما يتعلق بالمؤتمر الذي يُنتظر أن يعقد في نيويورك في حزيران القادم برعاية سعودية فرنسية مشتركة من أجل دفع حل الدولتين.
وأضاف البيان، أن الاجتماع شهد نقاشا موسعا حول سبل تكوين زخم داخلي ضاغط من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الوحشية على المدنيين في غزة، وبهدف منع سيناريو التهجير المرفوض عربيا ودوليا.
وشدد المجتمعون على أهمية قيام فرنسا باتخاذ الخطوة الضرورية والواجبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار ذلك يمثل خطوة مهمة على طريق حل الدولتين.
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