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أردوغان: السكوت عن مجازر إسرائيل مشاركة في الجريمة

أردوغان: السكوت عن مجازر إسرائيل مشاركة في الجريمة

2025-04-11 03:17:10
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن السكوت عن مجازر إسرائيل يعد مشاركة في هذه الجرائم، مشددا على أن إسرائيل "دولة إرهاب".
وأكّد أردوغان في كلمة بالافتتاح الرسمي لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، الجمعة، أن الوقوف بوجه الهجمات الإسرائيلية على غزة بأقوى الأشكال واجب إنساني وليس من مقتضيات الأخوة فحسب.
وأضاف: "إسرائيل ترتكب منذ عام ونصف إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني متجاهلة كل حقوق الإنسان والقانون الدولي".
وجدد أردوغان دعوته مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف نزيف الدماء في غزة والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يشوه نضال الشعب الفلسطيني البطولي ضد الاحتلال عبر وصمه بالـ "إرهاب".
وتابع: "من الصعب جدا إحلال سلام دائم بغزة مع استمرار إسرائيل في ممارسة إرهاب دولة وتقويض مساعي وقف إطلاق النار ومواصلتها قصف المدنيين الأبرياء".

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