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الصفدي يلتقي رئيسة كوسوفو على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع

الصفدي يلتقي رئيسة كوسوفو على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع

2025-04-11 03:17:08
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع.
وجرى خلال اللقاء متابعة مخرجات لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع الرئيسة الكوسوفية على هامش اجتماعات عملية العقبة التي استضافتها بلغاريا بتاريخ ٤ نيسان ٢٠٢٥.

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