الصفدي يلتقي رئيسة كوسوفو على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع

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الصفدي يلتقي رئيسة كوسوفو على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع.
وجرى خلال اللقاء متابعة مخرجات لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع الرئيسة الكوسوفية على هامش اجتماعات عملية العقبة التي استضافتها بلغاريا بتاريخ ٤ نيسان ٢٠٢٥.
وجرى خلال اللقاء متابعة مخرجات لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع الرئيسة الكوسوفية على هامش اجتماعات عملية العقبة التي استضافتها بلغاريا بتاريخ ٤ نيسان ٢٠٢٥.
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