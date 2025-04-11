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اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال شمال الضفة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر صحفية فلسطينية أن اشتباكا جرى بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة تياسير شرق مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.
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