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اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال شمال الضفة

اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال شمال الضفة

2025-04-11 03:17:07
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت مصادر صحفية فلسطينية أن اشتباكا جرى بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة تياسير شرق مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

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