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البرلمان العربي يؤكد ضرورة التزام الدول بتوفير الدعم للأونروا

البرلمان العربي يؤكد ضرورة التزام الدول بتوفير الدعم للأونروا

2025-04-11 03:17:06
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكّد البرلمان العربي دعمه لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بكل قوة، مشدداً على ضرورة أن تفي جميع دول العالم بالتزاماتها تجاه "الأونروا" لكي تستمر في القيام بدورها الإنساني النبيل تجاه الشعب الفلسطيني.
واتفق رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، ومديرة "أونروا" مارتا لورينز على هامش المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الأوزبكية طشقند، على تنظيم فعالية مشتركة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي لبحث الدعم البرلماني لعمل الأونروا في دولة فلسطين.
وقدمت لورينز شرحا مفصلا عن عمل الوكالة في دولة فلسطين والتحديات التي تواجهها خاصة بعد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد عملها.
وأكّدت أنه على الرغم من أن عمل الوكالة في الوقت الحالي لا يلبي الحد الأدنى من الخدمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، فإنه ما يزال يمثل مصدر حياة للكثير من الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لاستمرار عمل المنظمة، متطلعة إلى دعم البرلمانيين حول العالم.

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