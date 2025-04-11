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مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سيخفض عدد موظفيه بنسبة 20%

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سيخفض عدد موظفيه بنسبة 20%

2025-04-11 03:17:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي يزيد عدد العاملين فيه عن 2000 شخص حول العالم، أنه سيخفض عدد موظفيه بنسبة 20% بعد تقلص "حاد" في التمويل، وفق ما جاء في رسالة إلى الموظفين.
وأوضح منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر في الرسالة التي وصلت الموظفين، أن أوتشا "سيقلص بشكل ملحوظ وجوده وعملياته" في الكاميرون وكولومبيا وإريتريا والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان وتركيا وزيمبابوي.

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