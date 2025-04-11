مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سيخفض عدد موظفيه بنسبة 20%

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مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سيخفض عدد موظفيه بنسبة 20%
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي يزيد عدد العاملين فيه عن 2000 شخص حول العالم، أنه سيخفض عدد موظفيه بنسبة 20% بعد تقلص "حاد" في التمويل، وفق ما جاء في رسالة إلى الموظفين.
وأوضح منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر في الرسالة التي وصلت الموظفين، أن أوتشا "سيقلص بشكل ملحوظ وجوده وعملياته" في الكاميرون وكولومبيا وإريتريا والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان وتركيا وزيمبابوي.
وأوضح منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر في الرسالة التي وصلت الموظفين، أن أوتشا "سيقلص بشكل ملحوظ وجوده وعملياته" في الكاميرون وكولومبيا وإريتريا والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان وتركيا وزيمبابوي.
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