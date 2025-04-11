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الدويري نقيبًا للمقاولين

الدويري نقيبًا للمقاولين

2025-04-11 03:17:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فاز فؤاد الدويري بمركز نقيب المقاولين للدورة 25 في الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة في مقر النقابة.


وحصل الدويري على 786 صوتًا، فيما فاز بمركز نائب النقيب المهندس معروف الغنانيم وحصل على 733صوتًا.

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