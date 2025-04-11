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ترامب يخضع للفحص الطبي السنوي اليوم الجمعة

ترامب يخضع للفحص الطبي السنوي اليوم الجمعة

2025-04-11 03:17:03
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يخضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفحصه الطبي السنوي اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يتم للمرة الأولى خلال سنوات الإعلان عن التفاصيل الصحية له.

وقال ترامب (78 عاما)، الذي أصبح في يناير الماضي أكبر رئيس أمريكي سنا يؤدي اليمين الدستورية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "لم أشعر قط أنني في حال أفضل مني الآن ولكن بلا شك، يجب إجراء هذه الفحوصات".
ورغم التشكيك الطويل في القوى الصحية والعقلية لسلفه جو بايدن، لطالما أبقى ترامب المعلومات الأساسية بشأن صحته سرا دفيناً، مبتعدا عن الشفافية التقليدية في المسائل الطبية المتعلقة بالرؤساء.
وإذا كان الجانب التاريخي يعد مؤشرا، من المرجح أن يكشف أحدث فحص طبي لترامب عن تقرير جيد يفتقر إلى التفاصيل.

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