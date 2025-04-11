مدير فندق ماعين للوكيل: الحريق خارج المنتجع وتم اخماده من كوادر الدفاع المدني ولا اصابات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكد مدير عام منتجع حمامات ماعين السيد نضال ابوعلي لـ "الوكيل الاخباري" ان الحريق الناتج عن الانفجار خارج منتجع ماعين وكل الامور بالمنطقة السياحية طبيعي بدون اغلاقات.واشار ابو علي اليوم الجمعة ان كوادر الدفاع المدني سيطرت بشكل كامل على الحريق الذي وقع بعيداً عن مدخل حمامات ماعين السياحية في منطقة خالية وانه لا يوجد اي اصابات سُجلت.وشدد ابو علي ان الحركة السياحية في الفندق طبيعية ولا اغلاقات.

وكان انفجار ضخم هز مساء الجمعة منطقة جنوب ماعين في محافظة مأدبا، ما أدى إلى اندلاع حرائق في الأحراش المجاورة.

ووثق مواطنون فيديوهات لاشتعال حرائق في منطقة خالية مليئة بالاعشاب .

وتداولت وسائل إعلام عبرية معلومات عن إسقاط طائرة مسيّرة قالت إنها "أُطلقت من اليمن"، وتم إسقاطها فوق منطقة البحر الميت قبل أن تدخل أجواء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولم يصدر أي تصريح رسمي حتى الآن.