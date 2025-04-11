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مصدر رسمي يكشف تفاصيل الانفجار في ماعين

مصدر رسمي يكشف تفاصيل الانفجار في ماعين

2025-04-11 03:17:03
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرّح مصدر أردني رسمي مساء اليوم بأن جسمًا طائرًا غير معروف سقط داخل الأراضي الأردنية وتحديدًا في منطقة ماعين بمحافظة مأدبا، ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض المناطق المجاورة وسُمع دوي انفجار في الموقع.
وأكد المصدر أن الحادث لم يُسفر عن أي إصابات بشرية، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة تعاملت بسرعة مع الموقف، حيث توجهت على الفور كوادر الدفاع المدني إلى الموقع، وتمت السيطرة على النيران، كما وصل فريق من سلاح الهندسة الملكي لفحص الموقع وتقييم طبيعة الحادث.

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