فوز شباب الأردن على مغير السرحان بدوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 نيسان (بترا)- فاز فريق شباب الأردن على نظيره مغير السرحان بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت اليوم الجمعة، على ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة، بافتتاح منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل أهداف شباب الأردن كلا من صلاح الدين فراش، خالد عصام، مالك علان، أيهم هشام، وورد البري ، فيما سجل هدف مغير السرحان الوحيد أحمد المزاودة.

وبقي شباب الأردن في المركز السابع رافعًا رصيده إلى 22 نقطة، فيما واصل مغير السرحان احتلال المركز الثاني عشر والأخير برصيد 10 نقاط.

--(بترا)

خ خ/م ق

11/04/2025 19:45:23