معرض عمان الدولي للكتاب في 25 أيلول المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11نيسان (بترا)- أعلن اتحاد الناشرين الأردنيين عن موعد إقامة معرض عمان الدولي للكتاب 2025 في 25 أيلول المقبل.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن اتحاد الناشرين اليوم الجمعة، تم تحديد موعد إقامة المعرض في الفترة من 25 أيلول حتى 4 تشرين الأول 2025.

وقال البيان، إن المعرض سيكون هذا العام في المركز الأردني للمعارض الدولية- مكة مول بعمان.

ودعا اتحاد الناشرين في بيانه جميع المؤسسات الوطنية للتفاعل مع هذه النشاط الثقافي المهم الذي يشهد عددًا كبيرًا من الزوار من داخل وخارج الأردن، من خلال رعاية المعرض، وفعالياته المختلفة من أجل الارتقاء بصناعة النشر، وتعزيز دور الناشر الأردني والمساهمة في نجاح المعرض الذي يعتبر أحد أهم الإنجازات الثقافية الأردنية منذ عشرين عامًا.

--(بترا)

م ت/م ق

11/04/2025 20:37:43