أسواق الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية

أسواق الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية
عمان 11 نيسان (بترا)- أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة على تباين، منهيةً جلسة متقلبة وأسبوعاً شديد التقلب، مع تزايد المخاوف بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكنها حققت خسائر أسبوعية.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.29 نقطة أو بنسبة 0.06 بالمئة إلى مستوى 486.99 نقطة في نهاية التعاملات، بعد أن حقق أفضل أداء له منذ آذار 2022 في الجلسة السابقة، وتراجع المؤشر خلال تعاملات الأسبوع بنحو 1.88 بالمئة، وفق شبكة (سي إن بي سي) .
وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 50.93 نقطة أو بنسبة 0.64 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7964.18 نقطة، وعلى مستوى الأداء الأسبوعي تراجع FTSE 100 بنحو 1.12 بالمئة.
وأغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على هبوط 188.63 نقطة أو بنسبة 0.92 بالمئة إلى مستوى 20374.10 نقطة، وحقق المؤشر خسارة أسبوعية بنسبة 1.3 بالمئة.
في حين تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 21.22 نقطة أو بنسبة 0.30 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7104.80 نقطة، كما حقق هبوطاً بنسبة 2.34 بالمئة على مدار الأسبوع.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق
11/04/2025 20:10:43
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