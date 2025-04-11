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أسواق الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية

أسواق الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية

2025-04-11 03:12:41
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 نيسان (بترا)- أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة على تباين، منهيةً جلسة متقلبة وأسبوعاً شديد التقلب، مع تزايد المخاوف بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكنها حققت خسائر أسبوعية.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.29 نقطة أو بنسبة 0.06 بالمئة إلى مستوى 486.99 نقطة في نهاية التعاملات، بعد أن حقق أفضل أداء له منذ آذار 2022 في الجلسة السابقة، وتراجع المؤشر خلال تعاملات الأسبوع بنحو 1.88 بالمئة، وفق شبكة (سي إن بي سي) .
وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 50.93 نقطة أو بنسبة 0.64 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7964.18 نقطة، وعلى مستوى الأداء الأسبوعي تراجع FTSE 100 بنحو 1.12 بالمئة.
وأغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على هبوط 188.63 نقطة أو بنسبة 0.92 بالمئة إلى مستوى 20374.10 نقطة، وحقق المؤشر خسارة أسبوعية بنسبة 1.3 بالمئة.
في حين تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 21.22 نقطة أو بنسبة 0.30 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7104.80 نقطة، كما حقق هبوطاً بنسبة 2.34 بالمئة على مدار الأسبوع.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق
11/04/2025 20:10:43

MENAFN11042025000117011021ID1109419901

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