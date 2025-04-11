الدويري نقيبًا للمقاولين
عمان11نيسان(بترا)- فاز مرشح قائمة العمل والإنجاز فؤاد الدويري بمركز نقيب المقاولين، بعد أن تفوق على منافسه مرشح قائمة المقاول الأردني لمركز النقيب وائل طوقان في انتخابات النقابة التي جرت اليوم الجمعة بمقر النقابة.
وحصل الدويري على 792 صوتًا مقابل 629 صوتا لطوقان، فيما فاز مرشح قائمة المقاول الأردني معروف الغنانيم بمركز نائب النقيب بعد أن تفوق على مرشح قائمة العمل والإنجاز المهندس عبد الحليم البستنجي بـ 739 صوتًا مقابل 665 صوتًا للبستنجي.
وتقاسمت القائمتان مقاعد مجلس النقابة، حيث فاز من كتلة العمل والانجاز، انس القروم ورفيق مراد عن الفئات العليا، وحسام النمروطي والمهندس صخر الكلوب من قائمة المقاول عن الفئات العليا.
وفاز كل من فوزي الكوز ومحمد الجعار من كتلة العمل والانجاز عن الفئات 4و5، وغسان المرايات من كتلة المقاول عن نفس الفئات.
(بترا)--
ن ع/م ق
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