الدويري نقيبًا للمقاولين

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عمان11نيسان(بترا)- فاز مرشح قائمة العمل والإنجاز فؤاد الدويري بمركز نقيب المقاولين، بعد أن تفوق على منافسه مرشح قائمة المقاول الأردني لمركز النقيب وائل طوقان في انتخابات النقابة التي جرت اليوم الجمعة بمقر النقابة.

وحصل الدويري على 792 صوتًا مقابل 629 صوتا لطوقان، فيما فاز مرشح قائمة المقاول الأردني معروف الغنانيم بمركز نائب النقيب بعد أن تفوق على مرشح قائمة العمل والإنجاز المهندس عبد الحليم البستنجي بـ 739 صوتًا مقابل 665 صوتًا للبستنجي.

وتقاسمت القائمتان مقاعد مجلس النقابة، حيث فاز من كتلة العمل والانجاز، انس القروم ورفيق مراد عن الفئات العليا، وحسام النمروطي والمهندس صخر الكلوب من قائمة المقاول عن الفئات العليا.

وفاز كل من فوزي الكوز ومحمد الجعار من كتلة العمل والانجاز عن الفئات 4و5، وغسان المرايات من كتلة المقاول عن نفس الفئات.

(بترا)--

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