مسّاد يُعلن البدء بتنفيذ برامج الاختصاص العالي في طب اليرموك

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 11 نيسان (بترا)- أعلن رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، اليوم، عن البدء في تنفيذ برامج الاختصاص العالي في كلية الطب بالتعاون مع مستشفى إربد التخصصي، وذلك بهدف توفير فرص تدريبية للكوادر الطبية والفنية، مبينًا أنه سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم لهذه البرامج منتصف نيسان الحالي، على أن يبدأ تنفيذها مطلع تموز المقبل.

وأضاف خلال مشاركته في فعاليات اليوم العلمي الخامس لمستشفى إربد التخصصي بعنوان "أمراض القلب: واقع وتحديات"، الذي رعاه الدكتور يوسف القسوس، أن هذه البرامج تشمل، طب الأطفال والباطني والجراحة العامة، مشيرًا إلى أن استحداث هذه البرامج يأتي استجابة لحاجة وطنية في إعداد وتأهيل أطباء اختصاصيين أكفاء، وانطلاقة نحو التعليم الطبي التخصصي في "اليرموك"، وتوسيع آفاق التدريب السريري المتقدم.

وشدد مسّاد على أن جامعة اليرموك تخطو خطوات واسعة نحو الريادة الأكاديمية من خلال تحديث الخطط والبرامج الأكاديمية في جميع كليات الجامعة، مبينًا أن 17 برنامجًا أكاديميًا من برامج الجامعة حصلت على الاعتماد الدولي، منها كلية الطب والصيدلة.

وأشار بحضور عميدة كلية الطب الدكتورة جمانة السليمان إلى أن موضوع هذا اليوم العلمي "أمراض القلب" لا يمس فقط جانبًا طبيًا تخصصيًا، وإنما يعبر عن قضية إنسانية وصحية تتطلب وعيًا وجهدًا مشتركًا من جميع القطاعات، لا سيما وأن أمراض القلب تعد من الأسباب الرئيسة للوفيات حول العالم، كما أنها مرآة حقيقية لحجم الضغوطات الصحية، ولضرورة التركيز على الوقاية، والتشخيص المبكر، والتدريب المستمر.

وأكد، أهمية اللقاءات العلمية المتخصصة التي تجمع النخب من المختصين والأطباء والباحثين لتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات، ولطرح رؤى جديدة تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

ولفت مسّاد إلى أن مشاركة "اليرموك" في هذا الحدث العلمي، تأتي تأكيدًا على عمق الشراكة التي تجمعها مع مستشفى إربد التخصصي، مبينًا أن هذه الشراكة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الصحية الخاصة، وحيث أن كلية الطب تواصل العمل على تطوير بيئة تعليمية متكاملة، توفر للطلبة فرصًا حقيقية للتعلم من خلال المحاكاة والتدريب العملي مما يعزز من قدراتهم السريرية والمهنية.

ودعا المشاركين في اليوم العلمي إلى الخروج بتوصيات ومخرجات تسهم في تحقيق التقدم المنشود في مجال أمراض القلب والرعاية الصحية، وإثراء البرامج الأكاديمية والبحثية، وتوجيه بوصلة العمل نحو خدمة الإنسان، وتحقيق التكامل بين النظرية والتطبيق.

--(بترا)

ع ع/م د/م ق

11/04/2025 18:23:32