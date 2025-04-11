الأشغال تطرح عطاء صيانة وتأهيل طريق كفر أسد الشونة الشمالية

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إربد 11 نيسان (بترا)- اشرف الغزاوي - طرحت وزارة الأشغال العامة والإسكان عطاء لتنفيذ مشروع صيانة وتأهيل طريق كفر أسد الشونة الشمالية الذي ظل على مدى سنوات مثار مطالبات المواطنين جراء تهالك بنيتها التحتية .

ويتضمن المشروع أعمال صيانة لمسافة الطريق الممتدة من إشارة كفر اسد بلواء الوسطية إلى إشارة معاذ بن جبل في الشونة الشمالية بطول 8 كيلومترات باتجاه واحد .

وقال مدير أشغال محافظة إربد المهندس معن الربضي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مشروع العطاء المركزي للطريق المتوقع المباشرة بتنفيذه الشهر المقبل، يشمل أعمال الكشط لطبقة الخلطة الإسفلتية السطحية ضمن المواصفات والمعايير المطلوبة، وتنفيذ أعمال الترقيعات، ومعالجة التشققات وعمل خلطة إسفلتية، إضافة إلى تنفيذ أعمال السلامة المرورية من دهانات وعواكس وغيرها.

وأضاف، أن طريق كفر اسد الشونة الشمالية يقع ضمن أولويات وزارة الأشغال العامة لأهميته وحاجته الماسة لتحسين بنيته التحتية التي تعاني من الاهتراء والتهالك في العديد من اجزائها التي اجريت لها بعض أعمال الصيانة العام الماضي من مخصصات الوزارة ومجلس المحافظة بتكلفة 300 ألف دينار، لافتًا إلى أن الاتجاه الآخر من الطريق الذي لم يشمله المشروع من المؤمل تنفيذ صيانته مستقبلا حال توفر المخصصات المالية .

بدوره، ثمن رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني، استجابة وزارة الأشغال العامة لمطالبات المجلس والمواطنين لغاية تعزيز أمان مستخدمي الطريق وتسهيل المرور والحد من الحوادث المرورية بسبب انتشار الحفر التي باتت مصائد للمركبات، لافتًا إلى تنفيذ أعمال صيانة للطريق سابقًا بتمويل من موازنة المجلس، إلا أنها كانت لا تفي بالاحتياجات الفعلية للطريق وبنيته التحتية المتهالكة .

يشار إلى أن الطريق الواقعة ضمن مسار طريق الستين غربي إربد أُنجزت قبل أكثر من 30 عامًا بأربعة مسارب وجزيرة وسطية، وتعد من الطرق الحيوية التي تربط مدينة إربد بألوية غرب إربد والوسطية والأغوار الشمالية، حيث تشهد كثافة مرورية وتخدم المعابر الحدودية وحركة الشحن ونقل المنتجات الزراعية، إلى جانب خدمتها للحركة السياحية.

--(بترا)

أ غ/م ق

11/04/2025 18:59:40