المنطقة العسكرية الوسطى تحصل على الميدالية الذهبية في سباق برومين ألتراماراثون البحر الميت

المنطقة العسكرية الوسطى تحصل على الميدالية الذهبية في سباق برومين ألتراماراثون البحر الميت
عمان 11 نيسان (بترا)- حصل الفريق الرياضي للمنطقة العسكرية الوسطى والذي شارك في سباق برومين البحر الميت، اليوم الجمعة، على المركز الأول والمركز الثالث في سباق الـ(50) كم.
كما حصل الفريق على المركز الثاني في سباق (10) كم فردي، إضافة إلى حصول الفريق على المركز الرابع في سباق (21) كم.
وتجدر الإشارة إلى أن سباق برومين البحر الميت ينظم من قبل الجمعية الأردنية للماراثونات، بمشاركة 1800عداء من الأردنيين والعرب والأجانب، ونخبة من أبطال رياضة الجري في الأردن الحاصلين على جوائز محلية وعالمية.
ويضم السباق، أربع فئات وهي: ألتراماراثون 50 كم فردي وهو السباق الأساسي، وألتراماراثون 50 كم تتابع، ونصف ماراثون 21 كم، وسباق 10 كم.
--(بترا)
ن ن/م ق
11/04/2025 19:53:36
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