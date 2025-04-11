المنطقة العسكرية الوسطى تحصل على الميدالية الذهبية في سباق برومين ألتراماراثون البحر الميت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 نيسان (بترا)- حصل الفريق الرياضي للمنطقة العسكرية الوسطى والذي شارك في سباق برومين البحر الميت، اليوم الجمعة، على المركز الأول والمركز الثالث في سباق الـ(50) كم.

كما حصل الفريق على المركز الثاني في سباق (10) كم فردي، إضافة إلى حصول الفريق على المركز الرابع في سباق (21) كم.

وتجدر الإشارة إلى أن سباق برومين البحر الميت ينظم من قبل الجمعية الأردنية للماراثونات، بمشاركة 1800عداء من الأردنيين والعرب والأجانب، ونخبة من أبطال رياضة الجري في الأردن الحاصلين على جوائز محلية وعالمية.

ويضم السباق، أربع فئات وهي: ألتراماراثون 50 كم فردي وهو السباق الأساسي، وألتراماراثون 50 كم تتابع، ونصف ماراثون 21 كم، وسباق 10 كم.

--(بترا)

ن ن/م ق

11/04/2025 19:53:36