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روسيا : ارتفاع الدين الخارجي إلى أكثر من 312.4 مليار دولار

روسيا : ارتفاع الدين الخارجي إلى أكثر من 312.4 مليار دولار

2025-04-11 03:12:31
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 11 نيسان (بترا)- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى أكثر من 312.4 مليار دولار بحلول نيسان الجاري، وهو أعلى بنسبة 7.6% من مؤشر بداية العام الحالي.
وقال المركزي الروسي في بيان صحفي: "بلغ الدين الخارجي الروسي أكثر من 312.4 مليار دولار أميركي بحلول شهر نيسان، بزيادة قدرها 22.1 مليار دولار أميركي، أو 7.6%، منذ بداية العام الحالي، ديناميكية المؤشر تحددت بشكل رئيسي من خلال إعادة التقييم الإيجابية لالتزامات القطاعات الأخرى، حيث بلغ الدين الخارجي لروسيا 290.3 مليار دولار مع بداية العام".
--(بترا)
س ح/م ق
11/04/2025 21:25:19

MENAFN11042025000117011021ID1109419895

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