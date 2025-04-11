الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية 2025 تُركز على تسخير رأس المال لأفريقيا لتنمية القارة

صرّح كل من الأمين العام وكبير الاقتصاديين في البنك الأفريقي للتنمية، يوم الأربعاء، بأن الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، المقررة عقدها الشهر المقبل، ستتناول بعمق كيفية تحسين استفادة أفريقيا من ثرواتها الرأسمالية، ومعالجة القضايا الراهنة، مثل أعباء الديون الثقيلة، وتغير المناخ، وارتفاع التعريفات الجمركية، وذلك في ظل مشهد جيوسياسي معقد.

جاء هذا التصريح للبروفيسور فنسنت نميهيلي، الأمين العام لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، والبروفيسور كيفن أوراما، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس للحوكمة الاقتصادية، بمناسبة المؤتمر الصحفي الذي جرت العادة عقده للصحفيين قبل الاجتماعات السنوية للبنك. وعُقد الاجتماع بشكل هجين في مقر البنك في أبيدجان، وعبر الإنترنت، بمشاركة أكثر من 100 ممثل عن وكالات الأنباء حول العالم.

صرح نميهيلي، بصفته الأمين العام لمجلسي محافظي البنك وصندوق التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى مجلسي الإدارة، بأن الاجتماعات ستُعقد في الفترة من 26 إلى 30 مايو 2025، في فندق سوفيتيل أبيدجان إيفوار في أبيدجان، كوت ديفوار.

وشرح الأمين العام أهداف وجدول أعمال الاجتماعات السنوية، وأشار إلى أن الجلسة الرئيسية ستكون انتخاب الرئيس القادم للبنك، بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي، الدكتور أكينوومي أديسينا، التي دامت 10 سنوات.

وسيتم اختيار الرئيس الجديد من بين خمسة مرشحين من خمس دول أفريقية، من قبل محافظي مجموعة البنك البالغ عددهم 81 محافظًا، بأغلبية مزدوجة؛ 50 زائد 1% من أصوات جميع المساهمين البالغ عددهم 81، و50 زائد 1% من أصوات الدول الأعضاء الإقليمية. وأوضح نميهيلي أن الرئيس الجديد سيؤدي اليمين الدستورية في الأول من سبتمبر.

تسخير رأس مال أفريقيا لتلبية احتياجاتها التنموية

قال أوراما، في معرض حديثه عن موضوع الاجتماعات السنوية لهذا العام " تحقيق أقصى استفادة من رأس المال لأفريقيا لتعزيز تنميتها"، إن التركيز كان واضحًا، وهو تحسين تسخير ما تمتلكه أفريقيا حاليا لدفع عجلة التنمية فيها، من خلال ثرواتها المالية والبشرية والطبيعية والتجارية.

وأضاف أوراما أن المناقشات مع رؤساء الدول والوزراء والمجتمع المدني والخبراء وشركاء البنك في التنمية خلال فعاليات المعرفة الرئيسية الأربعة، بالإضافة إلى حوار رئاسي، ستتضمن تحليلًا شاملًا لموضوع اجتماعات هذا العام ومقترحات ملموسة لمعالجة كيفية القيام بما يجب القيام به.

وذكر أن تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2025 الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية، الذي سيصدر خلال الاجتماعات السنوية، سيتناول المشهد الاقتصادي العالمي المتغير، وأعباء الديون، وتعبئة الموارد لمساعدة الدول الأفريقية على بناء مؤسسات فعالة.

وطرح الصحفيون أسئلة عن مواضيع تتراوح بين التعريفات التجارية المستمرة التي تفرضها الولايات المتحدة، وفقدان تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمسائل الإجرائية المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للبنك الأفريقي للتنمية.

وأشار أوراما إلى أن النقطة التي أُثيرت حول الحروب التجارية تتماشى تمامًا مع الموضوع العام لمؤتمر هذا العام؛ وهو تحسين عمل رأس المال لأفريقيا من أجل تنمية أفريقيا، وأن المناقشات ستتناول رأس المال التجاري، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالرسوم الجمركية. وقال أوراما "إن تأثير الرسوم الجمركية التجارية على الاقتصادات معروف جيدًا، ولكنه يعتمد أيضًا على كيفية استجابة الدول للسياسات المحلية للدول التي تتاجر معها"، مضيفًا أن هذا الموضوع سيُتناول في التقرير أثناء دعوته الصحفيين للحضور.

وقال نميهيلي إن تضاؤل ​​المساعدات وارتفاع الرسوم الجمركية يجب أن يشجعا الأفارقة على التطلع إلى الداخل بحثًا عن حلولهم. وقال للصحفيين "يجب أن يعمل رأس المال لأفريقيا لصالح أفريقيا، وأن يُخبر قادتنا أن عليهم النظر إلى الداخل وأن يتركوا رأس مالنا يعمل لصالح أفريقيا".

يمكن للشركاء الإعلاميين المساعدة في سرد ​​قصص تنمية أفريقيا

حثّ المسؤولان الصحفيين على سرد قصص تنمية القارة بطريقة واضحة وغير متحيزة مع التركيز على الحقائق وليس فقط على السلبيات. وقال أوراما "السرديات مهمة، وأنتم خير من يبني سرديات إيجابية... أفريقيا لديها ما يكفي... دعونا لا نتحسر على تراجع المساعدات... دعونا نركز سردنا على ما يمكن لأفريقيا أن تفعله".

وحثّ نميهيلي الصحفيين على انتقاد تقاعس المؤسسات عن أداء عملها، قائلاً "أنتم كصحفيين جزء لا يتجزأ من عمل مؤسستنا، إذ يرتكز جوهر عملكم كله أيضًا حول المساءلة". وأضاف "بإمكانكم المساعدة في كشف المؤسسات غير الكفؤة... إنها مسؤولية الجميع".

وانتقد رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أديسينا، بشدة "القيمة المضافة لأفريقيا" التي تدفعها الدول عند الوصول إلى أسواق رأس المال، على الرغم من أن البيانات تُظهر أن معدلات التخلف عن السداد في أفريقيا أقل من مثيلاتها في المناطق الأخرى. وقد دعا مرارًا وتكرارًا إلى وضع حد لهذا التصور للمخاطر، الذي قال إنه يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للدول الأفريقية.

جدير بالذكر أنه خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، يستعرض مجلسا محافظي البنك، بصفتهما أعلى جهازين لاتخاذ القرار والرقابة في البنك والصندوق، التقرير السنوي عن الشؤون المالية والعمليات والأنشطة الأخرى للبنك والصندوق خلال السنة المالية السابقة.

يمكنكم مشاهدة تسجيل المؤتمر الصحفي هنا للاطلاع على تفاصيل فاتتكم.

للمزيد من المعلومات بشأن الاجتماعات السنوية لعام 2025، يُرجى زيارة هذا الرابط .

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بشأن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية :

مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الأولى في أفريقيا. وهي تتألف من ثلاثة كيانات متميزة، وهي البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي للتنمية والصندوق الاستئماني النيجيري. ويساهم البنك من خلال وجود ميداني في 41 دولة أفريقية ومكتب ميداني في اليابان، في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الإقليمية الأعضاء البالغ عددها 54 دولة. للمزيد من المعلومات: