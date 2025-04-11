الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية 2025 تُركز على تسخير رأس المال لأفريقيا لتنمية القارة
صرّح كل من الأمين العام وكبير الاقتصاديين في البنك الأفريقي للتنمية، يوم الأربعاء، بأن الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، المقررة عقدها الشهر المقبل، ستتناول بعمق كيفية تحسين استفادة أفريقيا من ثرواتها الرأسمالية، ومعالجة القضايا الراهنة، مثل أعباء الديون الثقيلة، وتغير المناخ، وارتفاع التعريفات الجمركية، وذلك في ظل مشهد جيوسياسي معقد.
جاء هذا التصريح للبروفيسور فنسنت نميهيلي، الأمين العام لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، والبروفيسور كيفن أوراما، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس للحوكمة الاقتصادية، بمناسبة المؤتمر الصحفي الذي جرت العادة عقده للصحفيين قبل الاجتماعات السنوية للبنك. وعُقد الاجتماع بشكل هجين في مقر البنك في أبيدجان، وعبر الإنترنت، بمشاركة أكثر من 100 ممثل عن وكالات الأنباء حول العالم.
صرح نميهيلي، بصفته الأمين العام لمجلسي محافظي البنك وصندوق التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى مجلسي الإدارة، بأن الاجتماعات ستُعقد في الفترة من 26 إلى 30 مايو 2025، في فندق سوفيتيل أبيدجان إيفوار في أبيدجان، كوت ديفوار.
وشرح الأمين العام أهداف وجدول أعمال الاجتماعات السنوية، وأشار إلى أن الجلسة الرئيسية ستكون انتخاب الرئيس القادم للبنك، بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي، الدكتور أكينوومي أديسينا، التي دامت 10 سنوات.
وسيتم اختيار الرئيس الجديد من بين خمسة مرشحين من خمس دول أفريقية، من قبل محافظي مجموعة البنك البالغ عددهم 81 محافظًا، بأغلبية مزدوجة؛ 50 زائد 1% من أصوات جميع المساهمين البالغ عددهم 81، و50 زائد 1% من أصوات الدول الأعضاء الإقليمية. وأوضح نميهيلي أن الرئيس الجديد سيؤدي اليمين الدستورية في الأول من سبتمبر.
تسخير رأس مال أفريقيا لتلبية احتياجاتها التنموية
قال أوراما، في معرض حديثه عن موضوع الاجتماعات السنوية لهذا العام " تحقيق أقصى استفادة من رأس المال لأفريقيا لتعزيز تنميتها"، إن التركيز كان واضحًا، وهو تحسين تسخير ما تمتلكه أفريقيا حاليا لدفع عجلة التنمية فيها، من خلال ثرواتها المالية والبشرية والطبيعية والتجارية.
وأضاف أوراما أن المناقشات مع رؤساء الدول والوزراء والمجتمع المدني والخبراء وشركاء البنك في التنمية خلال فعاليات المعرفة الرئيسية الأربعة، بالإضافة إلى حوار رئاسي، ستتضمن تحليلًا شاملًا لموضوع اجتماعات هذا العام ومقترحات ملموسة لمعالجة كيفية القيام بما يجب القيام به.
وذكر أن تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2025 الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية، الذي سيصدر خلال الاجتماعات السنوية، سيتناول المشهد الاقتصادي العالمي المتغير، وأعباء الديون، وتعبئة الموارد لمساعدة الدول الأفريقية على بناء مؤسسات فعالة.
وطرح الصحفيون أسئلة عن مواضيع تتراوح بين التعريفات التجارية المستمرة التي تفرضها الولايات المتحدة، وفقدان تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمسائل الإجرائية المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للبنك الأفريقي للتنمية.
وأشار أوراما إلى أن النقطة التي أُثيرت حول الحروب التجارية تتماشى تمامًا مع الموضوع العام لمؤتمر هذا العام؛ وهو تحسين عمل رأس المال لأفريقيا من أجل تنمية أفريقيا، وأن المناقشات ستتناول رأس المال التجاري، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالرسوم الجمركية. وقال أوراما "إن تأثير الرسوم الجمركية التجارية على الاقتصادات معروف جيدًا، ولكنه يعتمد أيضًا على كيفية استجابة الدول للسياسات المحلية للدول التي تتاجر معها"، مضيفًا أن هذا الموضوع سيُتناول في التقرير أثناء دعوته الصحفيين للحضور.
وقال نميهيلي إن تضاؤل المساعدات وارتفاع الرسوم الجمركية يجب أن يشجعا الأفارقة على التطلع إلى الداخل بحثًا عن حلولهم. وقال للصحفيين "يجب أن يعمل رأس المال لأفريقيا لصالح أفريقيا، وأن يُخبر قادتنا أن عليهم النظر إلى الداخل وأن يتركوا رأس مالنا يعمل لصالح أفريقيا".
يمكن للشركاء الإعلاميين المساعدة في سرد قصص تنمية أفريقيا
حثّ المسؤولان الصحفيين على سرد قصص تنمية القارة بطريقة واضحة وغير متحيزة مع التركيز على الحقائق وليس فقط على السلبيات. وقال أوراما "السرديات مهمة، وأنتم خير من يبني سرديات إيجابية... أفريقيا لديها ما يكفي... دعونا لا نتحسر على تراجع المساعدات... دعونا نركز سردنا على ما يمكن لأفريقيا أن تفعله".
وحثّ نميهيلي الصحفيين على انتقاد تقاعس المؤسسات عن أداء عملها، قائلاً "أنتم كصحفيين جزء لا يتجزأ من عمل مؤسستنا، إذ يرتكز جوهر عملكم كله أيضًا حول المساءلة". وأضاف "بإمكانكم المساعدة في كشف المؤسسات غير الكفؤة... إنها مسؤولية الجميع".
وانتقد رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أديسينا، بشدة "القيمة المضافة لأفريقيا" التي تدفعها الدول عند الوصول إلى أسواق رأس المال، على الرغم من أن البيانات تُظهر أن معدلات التخلف عن السداد في أفريقيا أقل من مثيلاتها في المناطق الأخرى. وقد دعا مرارًا وتكرارًا إلى وضع حد لهذا التصور للمخاطر، الذي قال إنه يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للدول الأفريقية.
جدير بالذكر أنه خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، يستعرض مجلسا محافظي البنك، بصفتهما أعلى جهازين لاتخاذ القرار والرقابة في البنك والصندوق، التقرير السنوي عن الشؤون المالية والعمليات والأنشطة الأخرى للبنك والصندوق خلال السنة المالية السابقة.
يمكنكم مشاهدة تسجيل المؤتمر الصحفي هنا للاطلاع على تفاصيل فاتتكم.
للمزيد من المعلومات بشأن الاجتماعات السنوية لعام 2025، يُرجى زيارة هذا الرابط .توزيع APO Group بالنيابة عن African Development Bank Group (AfDB).
جهة الاتصال الإعلامية :
أمبا مبوك-بيغ؛ إدارة الاتصالا والعلاقات الخارجية،
...
بشأن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية :
مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الأولى في أفريقيا. وهي تتألف من ثلاثة كيانات متميزة، وهي البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي للتنمية والصندوق الاستئماني النيجيري. ويساهم البنك من خلال وجود ميداني في 41 دولة أفريقية ومكتب ميداني في اليابان، في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الإقليمية الأعضاء البالغ عددها 54 دولة. للمزيد من المعلومات:
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية