نادي الثقة يشارك في البطولة الدولية لكرة الطاولة بالأردن

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نادي الثقة يشارك في البطولة الدولية لكرة الطاولة بالأردن
(MENAFN- Al-Bayan) ">غادر فريق نادي الثقة بالشارقة، أمس، إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في البطولة الدولية لكرة الطاولة، التي ستنطلق غداً وتستمر إلى الثلاثاء المقبل، بمشاركة أبرز الأندية والمنتخبات العربية والعالمية. تضم بعثة النادي اللاعب ثاني الشحي، والمدرب هيثم أبرص.
وستكون البطولة فرصة للاعبين لخوض منافسات قوية استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب العالمية للقدرة الرياضية والألعاب الآسيوية.
وأكد الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس الإدارة، أن المشاركة تعكس جهود النادي في اكتشاف المواهب الرياضية وتطويرها، وقال: نحن فخورون بتمثيل نادي الثقة والمنتخب الوطني في هذه البطولة المرموقة. وأضاف: نسعى إلى تحقيق نتائج مشرفة تعكس مستوى إعداد لاعبينا والتزامهم.
وأشاد محمد عبدالله القايد الحمادي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية ورعاية الموهوبين، بالمستوى المتقدم الذي أظهره اللاعب خلال فترة الاستعدادات التحضيرية، مؤكداً أن هذه المشاركة تأتي ضمن خطة اللجنة لاكتشاف المواهب ورعايتها وتوفير أفضل فرص التطوير الفني للاعبين.
وأضاف: ثقتنا كبيرة بأبطالنا لتمثيل النادي والدولة بصورة مشرفة، ونعمل باستمرار على دعمهم ليكونوا نموذجاً يحتذى في العزيمة والتميز الرياضي.
وستكون البطولة فرصة للاعبين لخوض منافسات قوية استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب العالمية للقدرة الرياضية والألعاب الآسيوية.
وأكد الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس الإدارة، أن المشاركة تعكس جهود النادي في اكتشاف المواهب الرياضية وتطويرها، وقال: نحن فخورون بتمثيل نادي الثقة والمنتخب الوطني في هذه البطولة المرموقة. وأضاف: نسعى إلى تحقيق نتائج مشرفة تعكس مستوى إعداد لاعبينا والتزامهم.
وأشاد محمد عبدالله القايد الحمادي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية ورعاية الموهوبين، بالمستوى المتقدم الذي أظهره اللاعب خلال فترة الاستعدادات التحضيرية، مؤكداً أن هذه المشاركة تأتي ضمن خطة اللجنة لاكتشاف المواهب ورعايتها وتوفير أفضل فرص التطوير الفني للاعبين.
وأضاف: ثقتنا كبيرة بأبطالنا لتمثيل النادي والدولة بصورة مشرفة، ونعمل باستمرار على دعمهم ليكونوا نموذجاً يحتذى في العزيمة والتميز الرياضي.
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