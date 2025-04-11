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نادي الثقة يشارك في البطولة الدولية لكرة الطاولة بالأردن

نادي الثقة يشارك في البطولة الدولية لكرة الطاولة بالأردن

2025-04-11 08:14:18
(MENAFN- Al-Bayan) ">غادر فريق نادي الثقة بالشارقة، أمس، إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في البطولة الدولية لكرة الطاولة، التي ستنطلق غداً وتستمر إلى الثلاثاء المقبل، بمشاركة أبرز الأندية والمنتخبات العربية والعالمية. تضم بعثة النادي اللاعب ثاني الشحي، والمدرب هيثم أبرص.
وستكون البطولة فرصة للاعبين لخوض منافسات قوية استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب العالمية للقدرة الرياضية والألعاب الآسيوية.
وأكد الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس الإدارة، أن المشاركة تعكس جهود النادي في اكتشاف المواهب الرياضية وتطويرها، وقال: نحن فخورون بتمثيل نادي الثقة والمنتخب الوطني في هذه البطولة المرموقة. وأضاف: نسعى إلى تحقيق نتائج مشرفة تعكس مستوى إعداد لاعبينا والتزامهم.
وأشاد محمد عبدالله القايد الحمادي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية ورعاية الموهوبين، بالمستوى المتقدم الذي أظهره اللاعب خلال فترة الاستعدادات التحضيرية، مؤكداً أن هذه المشاركة تأتي ضمن خطة اللجنة لاكتشاف المواهب ورعايتها وتوفير أفضل فرص التطوير الفني للاعبين.
وأضاف: ثقتنا كبيرة بأبطالنا لتمثيل النادي والدولة بصورة مشرفة، ونعمل باستمرار على دعمهم ليكونوا نموذجاً يحتذى في العزيمة والتميز الرياضي.

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