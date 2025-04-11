بالأرقام.. لماذا نصَّب محمد صلاح نفسه ملكا لليفربول؟

MENAFN - Al-Bayan) ">يستعد محمد صلاح إلى مواصلة كتابة التاريخ مع فريقه ليفربول، بعدما مدد تعاقده مع متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة.

ووقع "الملك المصري"، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، عقدا جديدا لمدة عامين يربطه بالفريق الأحمر حتى عام 2027، ممددًا بذلك ارتباطه بالنادي لعقد كامل.

وبفضل عدد أهدافه الهائل وجودتها، أصبح صلاح بالتأكيد أحد أعظم لاعبي ليفربول على مر التاريخ.

ونلقي الضوء على بعض الأرقام الهامة، التي تبرز المكانة المرموقة لـ(الفرعون المصري) بين أساطير ليفربول.

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عدد الأهداف التي أحرزها محمد صلاح في 394 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات، حيث يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي النادي العريق التاريخيين، خلف إيان راش (346 هدفا) وروجر هانت (285 هدفا).

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عدد الأهداف، التي سجلها صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، ليتساوى حاليا مع المهاجم الأرجنتيني المعتزل سيرخيو أجويرو، صاحب المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، خلف آلان شيرار (260)، وهاري كين (213)، وواين روني (208)، وأندرو كول (187)، علما بأن قائد منتخب (الفراعنة) يتصدر قائمة أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

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عدد ملايين (الدولارات) التي دفعها ليفربول لفريق روما الإيطالي للحصول على خدمات محمد صلاح عام 2017. وبالنظر إلى أدائه، فإن الصفقة كانت مربحة للغاية للفريق الإنجليزي.

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هي عدد المساهمات التهديفية التي قام بها صلاح هذا الموسم حتى الآن مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدر قائمة هدافي البطولة حاليا برصيد 27 هدفا، بالإضافة لتربعه على قمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بالمسابقة، عقب تقديمه 17 تمريرة حاسمة لزملائه، فيما يبتعد بفارق 3 مساهمات فقط لمعادلة الرقم القياسي كأكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في موسم واحد.

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هي عدد الألقاب الرئيسية التي توج بها صلاح مع ليفربول، حيث فاز بالدوري الإنجليزي عام (2020)، دوري أبطال أوروبا (2019)، كأس الاتحاد الإنجليزي (2022)، كأس الرابطة مرتين (2022، 2024)، كأس السوبر الأوروبي (2019)، وكأس العالم للأندية (2019).