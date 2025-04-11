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المركزية تويوتا تبرز بقوة ضمن مشهد رياضة السيارات برعاية ثلاثة راليات كُبر

المركزية تويوتا تبرز بقوة ضمن مشهد رياضة السيارات برعاية ثلاثة راليات كُبر

2025-04-11 08:13:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتألق "المركزية تويوتا" في حضورها ضمن مشهد رياضة السيارات هذا الشهر من خلال رعاية ثلاثة سباقات رالي رئيسية، تشمل "رالي وادي القمر" و"رالي باها الأردن" اللذيْن يُقامان بالتوازي في الفترة من 10 إلى 12 نيسان في وادي رم، و"رالي جميل" الذي يقام في الفترة من 21 إلى 26 نيسان بين الأردن والسعودية، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأهمية هذه الرياضة في تعزيز روح التحدي والمنافسة.
تتمثل أهمية هذه الراليات في تميّز كلٍ منها بأهميته الفريدة، وجمهوره، ومستوى المنافسة فيه؛ إذ يشتهر "رالي وادي القمر" بتضاريسه الصحراوية الوعرة التي تختبر قوة التحمل والأداء للسيارات في البيئة الصحراوية، في حين يستقطب "رالي باها" المعتمد من الاتحاد الدولي للسيارات أبرز السائقين من مختلف أنحاء المنطقة، ويُعدّ اختبارًا حقيقيًا لأداء السيارات في مسارات صحراوية طويلة وصعبة.
وفي إطار مشاركتها الميدانية ضمن "رالي وادي القمر"، تنضم "المركزية تويوتا" بسيارتيْها تويوتا فورتشنر وتويوتا هايلوكس من خلال ثلاثة فرق رسمية تتألف من مجموعة من السائقين المحترفين والمؤثرين، وهم: السائقة نتاشا دخقان (هايلوكس) وملاحتها فرح زيد الحموري، والسائق رامي طوقان (فورتشنر) وملاحه فهد حسن، إلى جانب السائق تامر بسيسو (هايلوكس) وملاحه سيف منصور، مما يُبرز أداء سيارات تويوتا في السباقات الصحراوية.
وعلى متن سيارات تويوتا أيضًا، تُشارك ديزرت فوكس في هذا الرالي بفِرَقٍ تضم طارق مشربش (فورتشنر) وملاحه أحمد حريبات، وأسعد ارشيد (فورتشنر) وملاحه حازم العجلوني، وتيمور الموج (هايلوكس) وملاحته أنجلينا ريحاني. أما في "رالي باها الأردن"، فتشارك سيارة تويوتا إف جي كروزر موديل 2009 بقيادة السائق يحيى صُوبر ومرافقة الملاح إبراهيم حمات، ليؤكدا من خلال هذه المشاركة جاهزية سيارات تويوتا لمختلف التضاريس والظروف.

وفي موازاة السباقات على أرض الواقع، ترعى "المركزية" سباق محاكاة "باها" الذي يُقام على هامش "رالي باها الأردن"، باستخدام لعبة Gran Turismo 7، والذي انطلقت تصفياته في 7 نيسان، وتأهّل منها أفضل 10 متسابقين إلى النهائيات التي ستُجرى في 11 نيسان من الساعة 7 مساءً حتى 9 مساءً، وسيحصل الفائز على جائزة مالية يُعلَن عنها لاحقًا.
أمّا "رالي جميل"، فيُعدّ من الأحداث الفريدة في رياضة السيارات على مستوى المنطقة، إذ يُخصَّص بالكامل للنساء، ويجمع بين التحدّي الرياضي وروح المغامرة والثقافة. وتمتد نسخة هذا العام من البترا في الأردن، مرورًا بعدة مدن سعودية مثل تبوك والعُلا وحائل، وتصل إلى القصيم، بواقع أكثر من 1500 كم من القيادة والملاحة عبر تضاريس متنوعة ومواقع طبيعية وتاريخية بارزة، ما يجعل هذه النسخة الأكبر والأكثر تنوعًا حتى الآن.
وتشارك "المركزية تويوتا" في هذه النسخة من رالي جميل بسيارتي تويوتا فورتشنر وتويوتا لاند كروزر برادو، من خلال فريقين نسائيين؛ يتكوّن الأول من السائقة فرح زكريا والملاحَة جوي إبراهيم، بينما يضم الفريق الثاني السائقة رنا حدادين والملاحَة أنجلينا ريحاني. وتُمثّل هذه المشاركة خطوة نوعية نحو تعزيز دور المرأة الأردنية والعربية في المنافسات الرياضية المتقدمة.
وحول ذلك، أعرب نديم حداد، المدير التنفيذي لـ 'مجموعة المركزية' عن فخره الكبير بهذا الشهر الحافل بدعم الفعاليات الرياضية المهمة للسيارات في الأردن والمنطقة، قائلًا:“إن رعايتنا لهذه السباقات والراليات تعكس التزامنا العميق برياضة السيارات وإيماننا بأهمية تقديم الدعم اللازم للسائقين والمشاركين في المنطقة. كما أننا نثق بمتانة واعتمادية سيارات تويوتا، وهو ما يجعلها الخيار الأمثل لخوض أصعب التحديات على الطرق الوعرة، ونؤمن بأن هذه الرعايات ستسهم في تعزيز المكانة الرائدة للعلامة التجارية تويوتا في الأداء والموثوقية."
تعكس هذه الرعايات التزام "المركزية تويوتا" بدعم رياضة السيارات المحلية والإقليمية، فضلًا عن تعزيز المكانة الرائدة للعلامة التجارية في مجال الأداء والتحمل في السباقات، مما يعكس ثقة العلامة التجارية في قدرة سيارات تويوتا على التفوق في أصعب الظروف الصحراوية والوعرة، ويعزز مكانتها ضمن عالم رياضة السيارات.
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