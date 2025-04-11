ارتفاع ملحوظ للإسترليني أمام الدولار

ارتفاع ملحوظ للإسترليني أمام الدولار
لندن 11 نيسان (بترا)- واصل الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأميركي، متجاوزا حاجز الـ 30ر1 دولار.
ووفقاً للتقارير المالية البريطانية، صعد الإسترليني بنسبة 18ر1 بالمئة ليصل إلى 3065ر1 دولار، في حين تراجع مقابل اليورو بنسبة 05ر1 بالمئة يورو مسجلاً 1534ر1 يورو.
--(بترا)
ر ش/م د/أس
11/04/2025 14:16:32
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