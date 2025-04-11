ماكرون تعليق ترامب للرسوم الجمركية ليس سوى توقف هش
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها على عدد كبير من الدول لمدة 90 يوما لا يوفر سوى «توقف هش».
وكتب ماكرون على إكس «التعليق الجزئي للرسوم الجمركية الأميركية لمدة 90 يوما يرسل إشارة ويترك الباب مفتوحا أمام المحادثات. إلا أن هذا التوقف هش».
وأضاف «هش، لأن الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات و10% على جميع المنتجات الأخرى لاتزال سارية. إنها تمثل 52 مليار يورو (58.8 مليار دولار) بالنسبة للاتحاد الأوروبي! هش، لأن هذا التوقف لمدة 90 يوما يعني 90 يوما من الضبابية لجميع أعمالنا، على جانبي الأطلسي وما هو أبعد من ذلك».
وجدد ماكرون التأكيد على أن فرنسا والاتحاد الأوروبي سيشكلان جبهة موحدة فيما يتعلق بالمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق وإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية.
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