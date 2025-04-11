ماكرون تعليق ترامب للرسوم الجمركية ليس سوى توقف هش

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها على عدد كبير من الدول لمدة 90 يوما لا يوفر سوى «توقف هش».

وكتب ماكرون على إكس «التعليق الجزئي للرسوم الجمركية الأميركية لمدة 90 يوما يرسل إشارة ويترك الباب مفتوحا أمام المحادثات. إلا أن هذا التوقف هش».

وأضاف «هش، لأن الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات و10% على جميع المنتجات الأخرى لاتزال سارية. إنها تمثل 52 مليار يورو (58.8 مليار دولار) بالنسبة للاتحاد الأوروبي! هش، لأن هذا التوقف لمدة 90 يوما يعني 90 يوما من الضبابية لجميع أعمالنا، على جانبي الأطلسي وما هو أبعد من ذلك».

وجدد ماكرون التأكيد على أن فرنسا والاتحاد الأوروبي سيشكلان جبهة موحدة فيما يتعلق بالمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق وإلغاء الرسوم الجمركية الأميركية.