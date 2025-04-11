البورصات الآسيوية تتهاوى مجددا بفعل تداعيات حرب ترامب التجارية

تراجعت البورصات الآسيوية بشكل حاد الجمعة بعدما هوت أسهم وول ستريت، ما يظهر حالة عدم اليقين التي تتسببت فيها حرب دونالد ترامب التجارية وفي وقت يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة.

وأعلنت الإدارة الأميركية الخميس أن الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات الصينية بلغت نسبتها 145%.

وكان ترامب بدل موقفه الأربعاء بصورة مفاجئة وجمد التعرفات الإضافية المطبقة على حوالي ستين دولة لمدة تسعين يوما، مستثنيا فقط الصين التي باتت معزولة بمواجهة واشنطن.

وفي مواجهة إصرار بكين على الرد بالمثل، أعلن الرئيس الأميركي، الأربعاء، أن الرسوم الإضافية على المنتجات الصينية ستبلغ 125%.

وأوضح البيت الأبيض الخميس في مرسوم رئاسي أن القرار يرفعها في الواقع إلى 145%، بعد احتساب الرسوم الجمركية بنسبة 20% التي فرضها ترامب على الصين لمعاقبتها على إيواء مصانع تسهم في إنتاج الفنتانيل، وهو مادة أفيونية تسببت في أزمة صحية خطيرة في الولايات المتحدة.

وفي مواجهة حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسة ترامب وتصاعد التوترات الصينية الأميركية، تسود حالة من الاضطراب أسواق المال العالمية.

وبعد هبوط بورصة وول ستريت، انخفض مؤشر طوكيو بنسبة 4.22% قرابة الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش ومؤشر سيول بنسبة 1.18%.

وأنهت وول ستريت تعاملاتها على تراجع حاد الخميس مع خسارة مؤشر داو جونز 2.50% ومؤشر ناسداك 4.31%.

وتعاني الأسواق الصينية أيضا مثل شنغهاي التي خسر مؤشرها 0.23%.

وكانت البورصات انتعشت الخميس بعد قرار ترامب تعليق الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها على حوالي ستين دولة لمدة تسعين يوما، مبقيا فقط على الرسوم المعممة بنسبة 10% السارية منذ مطلع أبريل.

وخلال تلك المهلة سيعقد شركاء الولايات المتحدة محادثات مع ترامب للتوصل إلى تسوية بشأن الضرائب.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنه إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة، قد تفرض بروكسل ضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة التي أصبحت الآن داعمة لدونالد ترامب.

وقالت في صحيفة «فايننشال تايمز»، «هناك مروحة واسعة من التدابير المضادة»، متحدثة عن «فرض ضريبة على عائدات الإعلانات من الخدمات الرقمية» واللجوء إلى أداة «الردع التجاري ومكافحة الإكراه» الخاصة بها المعروفة باسم «بازوكا».

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة على منصة «إكس»، إن على أوروبا «حشد كل الأدوات المتاحة لحماية نفسها».

لكن ترامب (78 عاما) الذي يتسبب بهز النظام الاقتصادي الدولي، لم يكترث وقال بكل هدوء خلال اجتماعه مع وزراء في البيت الأبيض «ستكون للمرحلة الانتقالية كلفة وستطرح مشكلات، لكن في نهاية المطاف، ستكون أمرا جيدا».

وأكد وزير المال الأميركي سكوت بيسينت، أنه لا يرى «شيئا غير عادي اليوم» في الأسواق، في حين قدر نواب ديمقراطيون أن الرئيس الجمهوري ربما تلاعب بهم بشكل غير قانوني من خلال التشجيع على شراء الأسهم قبل تغيير موقفه الأربعاء.

وبعدما أراح بقية العالم أصبح ترامب يستهدف الصين بشكل رئيسي.

من جهتها، تعهدت بكين بذ «القتال حتى النهاية».

وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغ تشيان إن «باب الحوار مفتوح للتفاوض، لكن الحوار يجب أن يقوم على احترام متبادل وأن يجرى على قدم المساواة».

أما الدول الآسيوية الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على صادراتها إلى الولايات المتحدة، فلم تتخذ أي تدابير مضادة. ومثل ڤيتنام وكمبوديا، أعلن منتجو المنسوجات وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أنهم لن يتخذوا إجراءات انتقامية.

كما قرر الاتحاد الأوروبي تعليق الرسوم الجمركية التي أعلنها على مجموعة من المنتجات الأميركية، في خطوة اعتبرها دونالد ترامب بأنها «ذكية جدا».

وفي السياق، هدد الرئيس الأميركي المكسيك مجددا برسوم جمركية جديدة مساء الخميس على خلفية التوترات بشأن تقاسم مياه نهري كولورادو وريو غراندي على الحدود بين البلدين.

ومن خلال فرض ضرائب على الواردات، يعتقد دونالد ترامب أنه وجد الحل لإعادة توطين الإنتاج الصناعي في بلاده التي يعتبرها ضحية لشرور العولمة.

وبالتالي، يريد تحصيل رسوم جمركية ودفع شركائه لشراء المزيد من البضائع الأميركية.

لكن جوزيف ستيغليتز، الخبير الاقتصادي الحائز جائزة نوبل، قال إن البلدان التي تمارس التجارة مع الولايات المتحدة لا تعرف «كيف تفاوض» لأنه «لا توجد نظرية اقتصادية وراء ما يفعله (دونالد ترامب)».

وقال خلال مشاركته في البرنامج الأميركي «ديموكراسي ناو»، «إنه عالم آخر».