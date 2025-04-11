رسميا محمد صلاح يجدد عقده مع ليڤربول
أعلن نادي ليڤربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، أن مهاجمه محمد صلاح وقع عقداً جديداً مدته عامان.
وقال صلاح في بيان: «بالطبع أنا متحمس للغاية، ولدينا فريق رائع الآن، كما كان لدينا فريق رائع أيضا في الماضي، لكنني وقعت لأنني أعتقد أن لدينا فرصة للفوز بألقاب أخرى والاستمتاع بكرة القدم».
وتابع: «هذا أمر رائع، قضيت أفضل سنواتي هنا، لقد لعبت 8 سنوات، وأتمنى أن تصل لعشر سنوات، وأستمتع بحياتي هنا وأستمتع بكرة القدم».
وأضاف صلاح: «أود القول للجماهير إنني سعيد للغاية هنا، ولقد مددت عقدي هنا لأنني أؤمن بقدرتنا على الفوز بالعديد من الألقاب الكبيرة معا، استمروا في دعمنا وسنبذل قصارى جهدنا، ونأمل أن نفوز بالمزيد من الألقاب في المستقبل».
ونشر محمد صلاح عبر حسابه على منصة إكس صورتين، إحداهما له داخل ملعب آنفيلد وهو يجلس على كرسي، وأخرى مرفقة بعبارة: «القصة مازالت مستمرة»، في إشارة إلى استمراره مع الفريق.
وكان صلاح قد انضم إلى ليفربول قادمًا من نادي روما الإيطالي في صيف 2017، وسرعان ما أصبح أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هذا الموسم 27 هدفًا في البريمييرليغ، ليتصدر ترتيب الهدافين ويسهم في تصدر فريقه جدول المسابقة.
يُذكر أن محمد صلاح ساهم في فوز ليفربول بعدة بطولات كبرى، أبرزها دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس العالم للأندية، إلى جانب أرقام فردية جعلته أحد أفضل لاعبي النادي في تاريخه الحديث.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية