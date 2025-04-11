رسميا محمد صلاح يجدد عقده مع ليڤربول

أعلن نادي ليڤربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، أن مهاجمه محمد صلاح وقع عقداً جديداً مدته عامان.

وقال صلاح في بيان: «بالطبع أنا متحمس للغاية، ولدينا فريق رائع الآن، كما كان لدينا فريق رائع أيضا في الماضي، لكنني وقعت لأنني أعتقد أن لدينا فرصة للفوز بألقاب أخرى والاستمتاع بكرة القدم».

وتابع: «هذا أمر رائع، قضيت أفضل سنواتي هنا، لقد لعبت 8 سنوات، وأتمنى أن تصل لعشر سنوات، وأستمتع بحياتي هنا وأستمتع بكرة القدم».

وأضاف صلاح: «أود القول للجماهير إنني سعيد للغاية هنا، ولقد مددت عقدي هنا لأنني أؤمن بقدرتنا على الفوز بالعديد من الألقاب الكبيرة معا، استمروا في دعمنا وسنبذل قصارى جهدنا، ونأمل أن نفوز بالمزيد من الألقاب في المستقبل».

ونشر محمد صلاح عبر حسابه على منصة إكس صورتين، إحداهما له داخل ملعب آنفيلد وهو يجلس على كرسي، وأخرى مرفقة بعبارة: «القصة مازالت مستمرة»، في إشارة إلى استمراره مع الفريق.

وكان صلاح قد انضم إلى ليفربول قادمًا من نادي روما الإيطالي في صيف 2017، وسرعان ما أصبح أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل هذا الموسم 27 هدفًا في البريمييرليغ، ليتصدر ترتيب الهدافين ويسهم في تصدر فريقه جدول المسابقة.

يُذكر أن محمد صلاح ساهم في فوز ليفربول بعدة بطولات كبرى، أبرزها دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس العالم للأندية، إلى جانب أرقام فردية جعلته أحد أفضل لاعبي النادي في تاريخه الحديث.