الحرب التجارية تشتعل الصين تفرض رسوما جديدة على السلع الأميركية

قالت الصين الجمعة إنها ستزيد الرسوم الجمركية على السلع الأميركية من 84% إلى 125%، مشيرة إلى أنها «ستتجاهل» أي رسوم إضافية قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت لجنة التعرفات الجمركية في مجلس الدولة في بكين في بيان نشرته وزارة المال إن «فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة بشكل غير طبيعي على الصين ينتهك بشكل خطير قواعد التجارة الدولية والقوانين الاقتصادية الأساسية».

وأضافت أن الرسوم الجديدة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت الموافق 12 أبريل.

وأفاد الإعلام الرسمي الصيني، بأن بكين تقدمت بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد التعرفات الجديدة.

وأفادت الصين بأن الرسوم الجمركية الأميركية لعبة أرقام ستصبح أضحوكة.

من جانبه، قال وزير المالية الصيني إن الرسوم الأميركية تنافي القوانين الاقتصادية الأساسية والمنطق.

وأضاف أن بكين ستقاتل حتى النهاية إذا أصرت الولايات المتحدة على مواصلة انتهاك مصالح الصين، مؤكدا أنه في حال استمرت واشنطن في فرض رسوم إضافية، فإن بلاده ستتجاهلها.

من جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن الصين ستحافظ على تحقيق مصالحها، مشيرا إلى أنه لا يوجد رابح في حرب الرسوم الجمركية.

ودعا الرئيس الصيني أوروبا وبكين إلى التمسك بشراكتهما والتعاون، ومقاومة سياسة الإكراه بشكل مشترك.

وأعلنت الإدارة الأميركية الخميس أن الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات الصينية بلغت نسبتها 145%.

وكان ترامب بدل موقفه الأربعاء بصورة مفاجئة وجمد التعرفات الإضافية المطبقة على حوالي 60 دولة لمدة 90 يوما، مستثنيا فقط الصين التي باتت معزولة بمواجهة واشنطن.

وفي مواجهة إصرار بكين على الرد بالمثل، أعلن الرئيس الأميركي، الأربعاء، أن الرسوم الإضافية على المنتجات الصينية ستبلغ 125%.

وأوضح البيت الأبيض الخميس في مرسوم رئاسي أن القرار يرفعها في الواقع إلى 145%، بعد احتساب الرسوم الجمركية بنسبة 20% التي فرضها ترامب على الصين لمعاقبتها على إيواء مصانع تسهم في إنتاج الفنتانيل، وهو مادة أفيونية تسببت في أزمة صحية خطيرة بالولايات المتحدة.