الحرب التجارية تشتعل الصين تفرض رسوما جديدة على السلع الأميركية

الحرب التجارية تشتعل الصين تفرض رسوما جديدة على السلع الأميركية
قالت الصين الجمعة إنها ستزيد الرسوم الجمركية على السلع الأميركية من 84% إلى 125%، مشيرة إلى أنها «ستتجاهل» أي رسوم إضافية قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقالت لجنة التعرفات الجمركية في مجلس الدولة في بكين في بيان نشرته وزارة المال إن «فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة بشكل غير طبيعي على الصين ينتهك بشكل خطير قواعد التجارة الدولية والقوانين الاقتصادية الأساسية».
وأضافت أن الرسوم الجديدة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت الموافق 12 أبريل.
وأفاد الإعلام الرسمي الصيني، بأن بكين تقدمت بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد التعرفات الجديدة.
وأفادت الصين بأن الرسوم الجمركية الأميركية لعبة أرقام ستصبح أضحوكة.
من جانبه، قال وزير المالية الصيني إن الرسوم الأميركية تنافي القوانين الاقتصادية الأساسية والمنطق.
وأضاف أن بكين ستقاتل حتى النهاية إذا أصرت الولايات المتحدة على مواصلة انتهاك مصالح الصين، مؤكدا أنه في حال استمرت واشنطن في فرض رسوم إضافية، فإن بلاده ستتجاهلها.
من جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن الصين ستحافظ على تحقيق مصالحها، مشيرا إلى أنه لا يوجد رابح في حرب الرسوم الجمركية.
ودعا الرئيس الصيني أوروبا وبكين إلى التمسك بشراكتهما والتعاون، ومقاومة سياسة الإكراه بشكل مشترك.
وأعلنت الإدارة الأميركية الخميس أن الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات الصينية بلغت نسبتها 145%.
وكان ترامب بدل موقفه الأربعاء بصورة مفاجئة وجمد التعرفات الإضافية المطبقة على حوالي 60 دولة لمدة 90 يوما، مستثنيا فقط الصين التي باتت معزولة بمواجهة واشنطن.
وفي مواجهة إصرار بكين على الرد بالمثل، أعلن الرئيس الأميركي، الأربعاء، أن الرسوم الإضافية على المنتجات الصينية ستبلغ 125%.
وأوضح البيت الأبيض الخميس في مرسوم رئاسي أن القرار يرفعها في الواقع إلى 145%، بعد احتساب الرسوم الجمركية بنسبة 20% التي فرضها ترامب على الصين لمعاقبتها على إيواء مصانع تسهم في إنتاج الفنتانيل، وهو مادة أفيونية تسببت في أزمة صحية خطيرة بالولايات المتحدة.
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