النفط يتراجع وسط مخاوف ضعف الطلب جراء الحرب التجارية
انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن تواصل انخفاضها للأسبوع الثاني على التوالي، وسط مخاوف من ضعف الطلب جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا (0.5%) مسجلة 63.02 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا، أو ما يساوي 0.6%، لتسجل 59.71 دولارا.
ومن المتوقع أن يسجل برنت تراجعا بنسبة 4% هذا الأسبوع، بعد انخفاضه بنسبة 11% في الأسبوع السابق، في حين يتوقع أن ينزل الخام الأميركي 3.8%، بعد انخفاضه بنسبة 11% أيضا في الأسبوع السابق.
قال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في إيه.إن.زد بنك، في مذكرة اليوم الجمعة، إن أسعار النفط «تتعرض لضغوط وسط مخاوف مستمرة من تباطؤ الاقتصاد العالمي».
وأضاف أن البنك يتوقع أنه في حال انخفاض النمو الاقتصادي العالمي عن 3% سينخفض استهلاك النفط بنسبة 1%.
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