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النفط يتراجع وسط مخاوف ضعف الطلب جراء الحرب التجارية

النفط يتراجع وسط مخاوف ضعف الطلب جراء الحرب التجارية

2025-04-11 08:07:45
(MENAFN- Al-Anbaa)

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن تواصل انخفاضها للأسبوع الثاني على التوالي، وسط مخاوف من ضعف الطلب جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا (0.5%) مسجلة 63.02 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:53 بتوقيت غرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا، أو ما يساوي 0.6%، لتسجل 59.71 دولارا.

ومن المتوقع أن يسجل برنت تراجعا بنسبة 4% هذا الأسبوع، بعد انخفاضه بنسبة 11% في الأسبوع السابق، في حين يتوقع أن ينزل الخام الأميركي 3.8%، بعد انخفاضه بنسبة 11% أيضا في الأسبوع السابق.

قال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في إيه.إن.زد بنك، في مذكرة اليوم الجمعة، إن أسعار النفط «تتعرض لضغوط وسط مخاوف مستمرة من تباطؤ الاقتصاد العالمي».

وأضاف أن البنك يتوقع أنه في حال انخفاض النمو الاقتصادي العالمي عن 3% سينخفض استهلاك النفط بنسبة 1%.

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