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الذهب يرتفع ويتجاوز 3200 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه

الذهب يرتفع ويتجاوز 3200 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه

2025-04-11 08:07:45
(MENAFN- Al-Anbaa)

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة في التعاملات الفورية فوق مستويات 3200 دولار للأونصة، وذلك بدعم من مخاوف حدوث ركود في الاقتصاد العالمية نتيجة نزاع تجاري وتراشق للتعريفات الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم، أميركا والصين.

هذا، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 1% ليصل إلى 3212 دولارا للأونصة، وبلغ السعر ذروته التاريخية عند 3217.43 دولارا في وقت سابق من الجلسة، وحقق مكاسب تجاوزت 5% على مدار الأسبوع.

ومن جهته، أعلن دونالد ترمب الرئيس الأميركي، تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها على الكثير من دول العالم، لكنه رفع الرسوم على الواردات الصينية من 104% إلى 125%.

هذا، وأظهرت بيانات تباطؤ التضخم في أميركا بأكثر من التوقعات في مارس وذلك على نحو مفاجئ، لكن مخاطر التضخم تميل إلى الارتفاع بعد قرار ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الصين.

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