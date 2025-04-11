الذهب يرتفع ويتجاوز 3200 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه

الذهب يرتفع ويتجاوز 3200 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه
ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة في التعاملات الفورية فوق مستويات 3200 دولار للأونصة، وذلك بدعم من مخاوف حدوث ركود في الاقتصاد العالمية نتيجة نزاع تجاري وتراشق للتعريفات الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم، أميركا والصين.
هذا، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 1% ليصل إلى 3212 دولارا للأونصة، وبلغ السعر ذروته التاريخية عند 3217.43 دولارا في وقت سابق من الجلسة، وحقق مكاسب تجاوزت 5% على مدار الأسبوع.
ومن جهته، أعلن دونالد ترمب الرئيس الأميركي، تعليق الرسوم الجمركية التي فرضها على الكثير من دول العالم، لكنه رفع الرسوم على الواردات الصينية من 104% إلى 125%.
هذا، وأظهرت بيانات تباطؤ التضخم في أميركا بأكثر من التوقعات في مارس وذلك على نحو مفاجئ، لكن مخاطر التضخم تميل إلى الارتفاع بعد قرار ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الصين.
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