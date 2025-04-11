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وزير الخارجية السعودي نرفض بشكل قاطع ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة تحت أي شعار

وزير الخارجية السعودي نرفض بشكل قاطع ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة تحت أي شعار

2025-04-11 08:07:44
(MENAFN- Al-Anbaa)

دعا وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، إلى «العودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة».

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزراء مجموعة الاتصال الوزراية الخاصة بغزة في انطاليا «نرفض بشكل قاطع ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة تحت أي شعار».

وأعلن وزير الخارجية السعودي «دعم جهود مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة ونقدر جهود قطر ومصر والولايات المتحدة»
وتابع: لا يجوز ربط إدخال المساعدات إلى غزة بوقف إطلاق النار.

من جهته، دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان «إسرائيل لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات»، كما دعا إلى اقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967. وقال إن «إسرائيل تنتهك حقوق الفلسطينيين منذ أكثر من 80 عاما».

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