وزير الخارجية السعودي نرفض بشكل قاطع ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة تحت أي شعار

وزير الخارجية السعودي نرفض بشكل قاطع ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة تحت أي شعار
دعا وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، إلى «العودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة».
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزراء مجموعة الاتصال الوزراية الخاصة بغزة في انطاليا «نرفض بشكل قاطع ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة تحت أي شعار».
وأعلن وزير الخارجية السعودي «دعم جهود مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة ونقدر جهود قطر ومصر والولايات المتحدة»
وتابع: لا يجوز ربط إدخال المساعدات إلى غزة بوقف إطلاق النار.
من جهته، دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان «إسرائيل لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات»، كما دعا إلى اقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967. وقال إن «إسرائيل تنتهك حقوق الفلسطينيين منذ أكثر من 80 عاما».
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