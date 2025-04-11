أول تعليق من سلوت بعد توقيع محمد صلاح

أول تعليق من سلوت بعد توقيع محمد صلاح
وقال النادي إن المهاجم صلاح، الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده في يونيو حزيران المقبل، وقع عقدا جديدا سيبقيه في أنفيلد لمدة عامين آخرين.
وبينما أبدت الجماهير سعادتها بهذه الأخبار، فإن التوقعات تتزايد بشأن القائد فان دايك، الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم ومن المتوقع أن يمدد بقائه في أنفيلد، بينما ارتبط الظهير ألكسندر-أرنولد بالانتقال إلى ريال مدريد.
وقال سلوت في مؤتمر صحفي قبل استضافة وست هام يونايتد بالدوري بعد غد الأحد "إذا كنت تريد التعاقد مع لاعبين أو الاحتفاظ بهم، فمن الإيجابي دائما أن يختار أحد نجومنا تمديد عقده.
"بشكل عام، يراني الناس هادئا وهذا يرجع لى ثقتي في جودة اللاعبين وكفاءة القيادة في (ملاك النادي). لهذا السبب أنا هادئ بالفعل".
وأضاف المدرب الهولندي "سيفعلون (الملاك) ما هو في صالح النادي. إذا كان التمديد ممكنا فسيحدث، وإلا فسيجدون حلا. لقد تحدثت أيضا مع صلاح وتابعت عملية التجديد. هذا منحني الثقة. سيكون من المفيد حسم مصير باقي اللاعبين قبل نهاية الموسم".
وأوضح سلوت أن قرار صلاح أثبت أن الدولي المصري يثق في أن النادي قادر على المنافسة على المزيد من الألقاب باقترابه من حسم الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، إذ يتصدر المسابقة بفارق 11 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.
وقال سلوت "لطالما حُكم عليه كلاعب، لكنني أراه أيضا إنسانا متواضعا، ويعمل بجدية ويبذل جهدا كبيرا ليصبح اللاعب الذي وصل له الآن. يواصل بذل هذا الجهد يوميا.
"صلاح قادر على تسجيل الأهداف حتى إذا لم يكن في أفضل حالاته خلال نصف أو ربع ساعة، ولهذا السبب فهو يتمتع بقوة ذهنية كبيرة. عليه أن يكون قويا ذهنيا وبغض النظر عن الجوانب الأخرى ربما يكون هذا ما يميزه بالنسبة لي.
"ما قد يُشير إليه ذلك أن هذا ليس موسما جيدا فحسب، بل إننا نرغب في المزيد الموسم المقبل، وصلاح مقتنع بقدرتنا على تحقيق ذلك. وهذا أمر إيجابي بالنسبة لنا".
وأكد سلوت أن حارس المرمى أليسون بيكر بات جاهز لمباراة الأحد بعد خضوعه لبروتوكولات الارتجاج إثر تعرضه لإصابة في الرأس أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل.
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