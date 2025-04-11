أول تعليق من سلوت بعد توقيع محمد صلاح

MENAFN - Al-Bayan) يرغب أرني سلوت مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد توقيع محمد صلاح عقدا جديدا مع النادي اليوم الجمعة، في الإبقاء على المدافعين فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر-أرنولد لمساعدة الفريق على إنهاء الدوري بقوة.

وقال النادي إن المهاجم صلاح، الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده في يونيو حزيران المقبل، وقع عقدا جديدا سيبقيه في أنفيلد لمدة عامين آخرين.

وبينما أبدت الجماهير سعادتها بهذه الأخبار، فإن التوقعات تتزايد بشأن القائد فان دايك، الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم ومن المتوقع أن يمدد بقائه في أنفيلد، بينما ارتبط الظهير ألكسندر-أرنولد بالانتقال إلى ريال مدريد.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي قبل استضافة وست هام يونايتد بالدوري بعد غد الأحد "إذا كنت تريد التعاقد مع لاعبين أو الاحتفاظ بهم، فمن الإيجابي دائما أن يختار أحد نجومنا تمديد عقده.

"بشكل عام، يراني الناس هادئا وهذا يرجع لى ثقتي في جودة اللاعبين وكفاءة القيادة في (ملاك النادي). لهذا السبب أنا هادئ بالفعل".

وأضاف المدرب الهولندي "سيفعلون (الملاك) ما هو في صالح النادي. إذا كان التمديد ممكنا فسيحدث، وإلا فسيجدون حلا. لقد تحدثت أيضا مع صلاح وتابعت عملية التجديد. هذا منحني الثقة. سيكون من المفيد حسم مصير باقي اللاعبين قبل نهاية الموسم".

وأوضح سلوت أن قرار صلاح أثبت أن الدولي المصري يثق في أن النادي قادر على المنافسة على المزيد من الألقاب باقترابه من حسم الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، إذ يتصدر المسابقة بفارق 11 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

وقال سلوت "لطالما حُكم عليه كلاعب، لكنني أراه أيضا إنسانا متواضعا، ويعمل بجدية ويبذل جهدا كبيرا ليصبح اللاعب الذي وصل له الآن. يواصل بذل هذا الجهد يوميا.

"صلاح قادر على تسجيل الأهداف حتى إذا لم يكن في أفضل حالاته خلال نصف أو ربع ساعة، ولهذا السبب فهو يتمتع بقوة ذهنية كبيرة. عليه أن يكون قويا ذهنيا وبغض النظر عن الجوانب الأخرى ربما يكون هذا ما يميزه بالنسبة لي.

"ما قد يُشير إليه ذلك أن هذا ليس موسما جيدا فحسب، بل إننا نرغب في المزيد الموسم المقبل، وصلاح مقتنع بقدرتنا على تحقيق ذلك. وهذا أمر إيجابي بالنسبة لنا".

وأكد سلوت أن حارس المرمى أليسون بيكر بات جاهز لمباراة الأحد بعد خضوعه لبروتوكولات الارتجاج إثر تعرضه لإصابة في الرأس أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل.