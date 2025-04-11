برعاية حمدان بن محمد.. دبي البحري يبدأ تجهيزاته لانطلاق سباق القفال للمسافات الطويلة

MENAFN - Al-Bayan) بدعم ورعاية كريمة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سباق القفال للمسافة الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

ومع تزامنه مع عام المجتمع، يحتفل السباق، الذي يأتي في ختام فعاليات الموسم البحري 2024-2025، بمرور 34 عاماً على انطلاقه في العام 1991، ترجمة لرؤى مؤسس السباق المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، حيث تحول السباق إلى كرنفال سنوي تُحيي فيه ذاكرة الوطن ماضي الآباء والاجداد في رحلات الغوص.

ويجمع سباق القفال كل موسم ما يزيد على 3000 شخص على متن أكثر من 100 سفينة، يتنافسون هذا العام قبالة جزيرة صير بونعير في انتظار إشارة "سردال الغوص"، إيذاناً بعودة سنيار السفن إلى سواحل الدولة بعد انتهاء موسم الغوص، كما كان الأمر في الماضي.

وتقطع السفن المشاركة في السباق مسافة تزيد عن 50 ميلاً بحرياً من خط البداية قبالة جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي مروراً بجزيرة القمر "نقطة العبور الاجبارية" نحو خط النهاية قبالة شواطئ دبي في منطقة جميرا حيث يحتضن شاطئ ام سقيم مقر قرية (القفال 34).

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن تشكيل اللجنة العليا المنظمة للنسخة الرابعة والثلاثين لسباق القفال برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة النادي، وتضم في عضويتها كلاً من: سيف جمعة السويدي، نائباً لرئيس اللجنة المنظمة، وخالد خميس بن دسمال، وخالد علي البلوشي ومحمد عبدالله حارب الفلاحي، إضافة إلى محمد فضل السعدي، مقرراً.

وحدّدت اللجنة المنظمة الفترة المناسبة لاختيار موعد السباق خلال نهاية شهر أبريل الجاري أو بداية شهر مايو المقبل، على أن تدرس في الأيام والساعات المقبلة اعتماد الموعد النهائي حسب معطيات الأرصاد الجوية وحالة البحر المتوقعة، وذلك من أجل إقامة الحدث في أفضل الظروف ولتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة للمشاركين.

كما أخطرت اللجنة المنظمة جميع الشركاء الاستراتيجيين للنادي من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية المساندة والمشاركة في تنظيم وانجاح الحدث، بالخطوات الجارية لإنجاز الترتيبات لتوجه قافلة النادي إلى جزيرة صير بونعير، والاستعداد هناك بالتنسيق مع الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة لاستقبال طلائع النواخذة والبحارة المشاركين في هذا الحدث الكبير.

وقطعت التجهيزات شوطاً كبيراً في إعداد موقع قرية سباق القفال 34، والتي سيتم تشييدها في شاطئ أم سقيم لاستقبال ضيوف الحدث، وإقامة العديد من الفعاليات التراثية المصاحبة واحتضان حفل الختام وتتويج أبطال السباق، إضافة إلى أجنحة الشركاء وموقع استوديوهات قناة دبي الرياضية التي سترافق الحدث بالنقل المباشر.

شكر وتقدير

وأعرب مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة العليا المنظمة للحدث برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، والنواخذة والملا والبحارة المشاركين في السباق، عن شكرهم وتقديرهم إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على اهتمامه ودعمه المتواصل ورعايته للعرس الرياضي التراثي الكبير.

وقال أحمد بن مسحار: "إن دعم واهتمام سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يمثل الدافع الأكبر للجميع في اللجنة المنظمة واللجان المعاونة والشركاء والملاك والنواخذة والبحارة لإنجاح التظاهرة الرياضية البحرية التراثية المرتقبة والتي تحتفى في عام المجتمع بنسختها الرابعة والثلاثين لتقتفي غرس وإرث المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، رحمه الله".

وأكد رئيس اللجنة المنظمة أن النادي يضع أمن وسلامة المشاركين وسفنهم كأولوية توليها كل الاهتمام، لذلك قرر التريث في اختيار الموعد لدراسة كافة الظروف ومتابعة التقارير الأسبوعية واليومية عن الأرصاد الجوية ومن ثم اعتماد الموعد النهائي خلال الفترة من 24 أبريل الجاري وحتى الخامس من شهر مايو المقبل.

ودعا بن مسحار النواخذة والملاك والبحارة إلى التعاون مع اللجنة المنظمة لتحقيق الهدف المنشود بإنجاح الحدث المرتقب، مؤكداً أن اللجنة المنظمة هدفها تسهيل المهمة عليهم خاصة في انتقالهم إلى جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي والعودة من هناك يوم السباق والوصول إلى خط النهاية في أمن وسلام.