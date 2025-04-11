بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي الإنسانية تسيّر شحنة مساعدات طبية عاجلة إلى ميانمار

MENAFN - Al-Bayan) بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قامت دبي الإنسانية بتسيير جسر جوي لنقل مستلزمات طبية حيوية إلى ميانمار، في أعقاب الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة الوسطى من البلاد نهاية الشهر الماضي.

وأقلعت الشحنة الإنسانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، صباح اليوم (الجمعة) من مطار آل مكتوم الدولي، متجهةً إلى مطار يانغون الدولي، محمّلةً بـ 39.5 طناً من المواد الأساسية والأدوية والمعدات الطبية اللازمة لدعم المنشآت الصحية وتعزيز قدرتها على التعامل مع الأوضاع الناجمة عن الزلزال المدمر .

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية: "في ظل الأوضاع المتفاقمة التي تشهدها ميانمار، تتكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان استجابة منسقة وسريعة، وتعكس هذه المهمة التزام دبي الإنسانية الاستراتيجي بتعزيز العمل الإنساني على الأرض وضمان وصول الإمدادات الأساسية إلى المحتاجين في الوقت المناسب."

نسّقت العملية فرق الخدمات اللوجستية في كل من دبي الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية، بهدف نقل مساعدات طبية من مخزون مركز منظمة الصحة العالمية للاستجابة للطوارئ الصحية العالمية، والذي تستضيفه دبي الإنسانية في مستودعاتها، وذلك لتغطية احتياجات نحو 150 ألف شخص.

وقالت سايمة وازد، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم جنوب شرق آسيا: "الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار قبل نحو أسبوعين أسفر عن أكثر من 3,500 حالة وفاة مؤكدة، و4,800 مصاب، ولا يزال المئات في عداد المفقودين. كانت منظمة الصحة العالمية قد أرسلت 35 طناً من الإمدادات الصحية إلى ميانمار الأسبوع الماضي لدعم الاستجابة الجارية للزلزال. وتُعد شحنة الأدوية والإمدادات الطبية التي تم تسليمها في رحلة اليوم، بما في ذلك أدوات جراحية متخصصة للحالات الطارئة والصدمات، ضرورية لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة. وأود أن أعبر عن امتناننا لدبي الإنسانية وتقديرنا لحكومة دبي لدعمهما لاستجابتنا الصحية الطارئة."

وقد فاقم الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر الوضع الإنساني الهش في ميانمار، حيث يعاني ملايين الأشخاص من الصراع الدائر هناك، وما أسفر عنه من نزوح مئات الآلاف من السكان، ما زاد من صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. ومع تضرر البنية التحتية وتزايد الضغط على النظام الصحي، أطلق شركاء العمل الإنساني نداءات عاجلة لتوفير الدعم الطبي والمأوى والمياه النظيفة للمتضررين.

وتواصل دبي الإنسانية التنسيق مع أعضائها وشركائها الدوليين لمتابعة الاحتياجات على الأرض، وتقديم الدعم للاستجابة الشاملة خلال الأيام المقبلة. ومن المقرر تسيير رحلة ثانية في مطلع الأسبوع المقبل، لنقل 40 طناً من مواد الإيواء للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.