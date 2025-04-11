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(إكس) تغلق حساب المتحدث العسكري باسم الحوثيين

(إكس) تغلق حساب المتحدث العسكري باسم الحوثيين

2025-04-11 08:01:01
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أغلقت إدارة منصة "إكس"، اليوم الجمعة، حساب المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) يحيى سريع.

وعلى مدار عام ونصف العام، نشر سريع عبر حسابه غير الموثق والذي يضم مليون متابع، بيانات عسكرية حول الهجمات التي نفذتها الجماعة ضد سفن مرتبطة بإسرائيل، دعما للمقاومة في قطاع غزة.

وأدرجت الولايات المتحدة مؤخرا جماعة "أنصار الله" في قوائم "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وسبق وأن تعهدت واشنطن باستخدام "جميع الأدوات المتاحة" لتعطيل أنشطتهم وإضعاف قدرتهم.

ومنذ 15 مارس الماضي، تشن الولايات المتحدة غارات على مناطق متفرقة في اليمن، تقول إنها خاضعة لسيطرة "الحوثيين".

وتأتي الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب، لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

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