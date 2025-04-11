المقاولون ينتخبون مجلس نقابتهم اليوم
خبرني - بدأت صباح الجمعة، انتخابات مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، للدورة الخامسة والعشرين.
وأوضح رئيس لجنة الانتخابات عبد المعطي فاضل، أن النقابة فتحت صناديق الاقتراع في مقرها في دير غبار من الساعة التاسعة ولغاية السادسة مساء، حيث سيتم الاقتراع من خلال صندوق واحد، وورقة واحدة تضم المرشحين لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة عن الفئات العليا والدنيا.
وقال، إنه يحق لـ1800 مقاول مسدد للرسوم المشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن عملية فرز الأصوات ستتم من خلال الفرز الآلي لأوراق المقترعين الذين عليهم التظليل على الدوائر الموجودة بجانب أسماء المرشحين.
ويتنافس في الانتخابات قائمتان انتخابيتان، هما كتلة العمل والإنجاز برئاسة المرشح لمركز النقيب فؤاد الدويري، وكتلة المقاول الأردني برئاسة المرشح لمركز النقيب وائل طوقان، فيما ترشح 3 مقاولين بشكل مستقل عن فئتي شركات المقاولات وهم: ياسين الطراونة وعلي الوحش عن فئات الشركات الدنيا، وأحمد الإسكافي عن فئات الشركات العليا.
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