المقاولون ينتخبون مجلس نقابتهم اليوم

خبرني - بدأت صباح الجمعة، انتخابات مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، للدورة الخامسة والعشرين.

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات عبد المعطي فاضل، أن النقابة فتحت صناديق الاقتراع في مقرها في دير غبار من الساعة التاسعة ولغاية السادسة مساء، حيث سيتم الاقتراع من خلال صندوق واحد، وورقة واحدة تضم المرشحين لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة عن الفئات العليا والدنيا.

وقال، إنه يحق لـ1800 مقاول مسدد للرسوم المشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى أن عملية فرز الأصوات ستتم من خلال الفرز الآلي لأوراق المقترعين الذين عليهم التظليل على الدوائر الموجودة بجانب أسماء المرشحين.

ويتنافس في الانتخابات قائمتان انتخابيتان، هما كتلة العمل والإنجاز برئاسة المرشح لمركز النقيب فؤاد الدويري، وكتلة المقاول الأردني برئاسة المرشح لمركز النقيب وائل طوقان، فيما ترشح 3 مقاولين بشكل مستقل عن فئتي شركات المقاولات وهم: ياسين الطراونة وعلي الوحش عن فئات الشركات الدنيا، وأحمد الإسكافي عن فئات الشركات العليا.