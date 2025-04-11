إدارة ترمب تتذرع بمخالفات مرورية لترحيل طلاب

خبرني - توصلت دراسة أجرتها مؤسسة تعليمية إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كثّفت خلال الشهر الأخير جهودها لإلغاء تأشيرات طلاب دوليين في الولايات المتحدة، ولم يكن مبررا فقط بأسباب سياسية مثل "دعم القضية الفلسطينية"، بل يشمل أيضا مخالفات بسيطة كمخالفات المرور.

وأفادت الدراسة، التي صدرت أمس الخميس وأجرتها مؤسسة "إنسايد هاير إد" المعنية بمتابعة شؤون الجامعات الأميركية، بأن إدارة ترامب ألغت المئات من تأشيرات الطلاب الدوليين وتصاريح الإقامة الخاصة بهم في الشهر الأخير.

ولفتت إلى أن الإدارة الأميركية كثفت كثيرا من جهودها في هذا الشأن بالفترة الأخيرة، وأنه لا توجد مؤشرات على وجود نوايا لتراجع هذه الجهود، وكشفت أنه في الأيام الخمسة الأخيرة تم إلغاء تأشيرات 147 طالبا في 48 مؤسسة تعليمية، مشيرة إلى أنه من المرجح أن العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير.

وأضافت أن عمليات الإلغاء لم تقتصر على أسباب سياسية، ولفتت إلى أن طالبا كولومبيا يدرس في مرحلة البكالوريوس بجامعة فلوريدا تم اعتقاله بسبب قيادته سيارة برخصة منتهية الصلاحية، وهو حاليا محتجز في منشأة تابعة لوكالة الهجرة والجمارك الأميركية.

كما أشارت إلى أن العديد من الطلاب الدوليين قد لا يكونون على علم بإلغاء تأشيراتهم حتى الآن، وأوضحت أن إدارات عدد من الكليات والجامعات الصغيرة متخوفة من كشف هذه الحالات للرأي العام "تجنبا للتعرض لتحقيقات فدرالية".

اتهامات بستانفورد

من جانب آخر، وُجهت اتهامات إلى 12 متظاهرا بارتكاب جريمة التخريب خلال احتجاج داعم للفلسطينيين في يونيو/حزيران 2024 في جامعة ستانفورد الأميركية، حيث تحصن المتظاهرون داخل مكتب رئيس الجامعة.

وقال ممثلو الادعاء أمس الخميس إن المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و32 عاما، دخلوا المبنى وتصرفوا بناء على "مؤامرة لاحتلاله"، وأضافوا أن واحدا على الأقل من المشتبه بهم دخل المبنى عن طريق كسر نافذة، وأن جميع المشتبه بهم كانوا يضعون أقنعة.

وقالت الجامعة حينها إن 13 شخصا اعتقلوا خلال الاحتجاج، وأصيب شرطي وتعرض المبنى لأضرار "جسيمة".

وأطلق المتظاهرون على المبنى اسم "مكتب الدكتور عدنان" تكريما لعدنان البرش، الطبيب الفلسطيني الذي استشهد في أحد السجون الإسرائيلية بعد أشهر من الاعتقال.

وبدأت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين من جامعة كولومبيا الأميركية في أبريل/نيسان 2024 وانتشرت إلى عشرات الجامعات في مختلف أنحاء العالم، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص في الولايات المتحدة، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.