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الرئاسة السورية تمدد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل

الرئاسة السورية تمدد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل

2025-04-10 08:12:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الرئاسة السورية الخميس، أنها مددت لثلاثة أشهر المهلة لإجراء تحقيق وطني في أحداث الساحل السوري التي راح ضحيتها مئات من أبناء الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، لقوا حتفهم في تلك الأحداث.
وتحدث المرصد عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحق الأقلية العلوية، وقعت غالبيتها يومي 7 و8 آذار.
من جهتها، اتهمت السلطات مسلحين موالين للأسد بإشعال أعمال العنف التي اندلعت في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.

MENAFN10042025000208011052ID1109416760

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