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الاحتلال يقتحم نابلس
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم البلدة القديمة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بالضفة الغربية وتحاصر منازل فيها.
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بالضفة الغربية وتحاصر منازل فيها.
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