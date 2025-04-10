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وصول حاملة طائرات أميركية ثانية إلى الشرق الأوسط

وصول حاملة طائرات أميركية ثانية إلى الشرق الأوسط

2025-04-10 08:12:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الأميركي الخميس، أن حاملة طائرات ثانية أرسلتها الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط لحماية التدفقات التجارية قد وصلت إلى المنطقة، فيما يشن الجيش الأميركي حاليا حملة مكثفة من الضربات ضد الحوثيين في اليمن.
وقالت القيادة الأميركية المشتركة للشرق الأوسط في بيان على منصة إكس، إن "حاملة الطائرات يو إس إس كارل فينسون (CVN 70) وجناحها الجوي الذي يضم مقاتلات إف-35 سي لايتنينغ الثانية تعمل جنبا إلى جنب مع حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس. ترومان (CVN 75) في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية".
ووفقا لمسؤول عسكري أميركي، ضربت الولايات المتحدة أكثر من 100 هدف في اليمن منذ إطلاق حملتها الجوية الأخيرة ضد المتمردين المدعومين من إيران في منتصف آذار.
ويشن الحوثيون هجمات على السفن الحربية الأميركية وعلى إسرائيل، قائلين إن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.
وبدأ الحوثيون استهداف سفن في البحر الأحمر وخليج عدن وكذلك الأراضي الإسرائيلية، بعد اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول 2023. وأوقفوا الهجمات بعد سريان الهدنة في القطاع في كانون الثاني.
وقطعت إسرائيل كل الإمدادات عن غزة منذ مطلع آذار، واستأنفت هجومها على القطاع الفلسطيني، منهية بذلك هدنة قصيرة الأمد.

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