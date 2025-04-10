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منظمات فلسطينية تطالب بتدخل دولي وفتح كل معابر غزة

منظمات فلسطينية تطالب بتدخل دولي وفتح كل معابر غزة

2025-04-10 08:12:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بتدخل دولي وبفتح كل معابر قطاع غزة وإدخال المساعدات والطواقم الطبية.
كما طالبت الشبكة بمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية، واستخدام التجويع كسلاح.
ودعت لوقف الإمداد العسكري لإسرائيل وجيشها خاصة من أميركا والاتحاد الأوروبي.
وطالبت مجلس الأمن بفرض عقوبات على إسرائيل ووقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

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