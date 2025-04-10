الدولار يتراجع 1 % مقابل اليورو
انخفض الدولار، بعد ارتفاع قصير في الجلسة السابقة عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب تعليق بعض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، ومع توقع السوق تباطؤ التضخم في مارس في الولايات المتحدة. وخلال التداولات انخفض الدولار بنسبة 1.07 % مقابل اليورو. وانخفض الدولار أيضاً بنسبة 1.73 % مقابل الفرنك السويسري، وبنسبة 1.29 % مقابل الين الياباني، وهما عملتان تعتبران ملاذين آمنين.
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