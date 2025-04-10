هل تصل "بيتكوين" إلى 250 ألف دولار هذا العام؟

MENAFN - Al-Bayan) قد يصل سعر البيتكوين إلى 250 ألف دولار هذا العام، مع دخول شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل مايكروسوفت وآبل إلى سوق العملات المشفرة، حسبما قال تشارلز هوسكينسون مؤسس تقنية كاردانو، لشبكة ((سي إن بي سي)). وشهدت أسواق العملات المشفرة تراجعاً حاداً، وسط موجة بيع للأصول ذات المخاطر العالية، مدفوعة بـ((الرسوم الجمركية المتبادلة)) التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دول العالم.

وعبّر هوسكينسون، الذي يعمل في قطاع العملات المشفرة منذ أكثر من عقد، وساهم في تأسيس سلسلة كتل إيثريوم، عن اعتقاده في أن سعر البيتكوين سيصل إلى 250 ألف دولار ((بنهاية هذا العام، أو بداية العام المقبل)). وقال خلال تسجيل لبرنامج ((ما وراء الوادي))، على شبكة ((سي إن بي سي)): ((ما سيحدث هو أن مسألة التعريفات الجمركية ستكون بلا جدوى، وسيدرك الناس أن العالم مستعد للتفاوض، وأن الأمر في الواقع مجرد صراع بين أمريكا والصين. وسيقف الكثيرون إلى جانبنا. والبعض الآخر إلى جانب الصين)). وستستقر الأسواق قليلاً، وستعتاد الوضع الطبيعي الجديد، ثم سيخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وعندها ستتدفق أموال كثيرة بسرعة ويسر إلى العملات المشفرة.

وأدلى مؤسس شركة ((إنبوت آوتبوت))، بتعليقاته قبل تعليق ترامب المؤقت للرسوم الجمركية المتبادلة الشاملة. وسلط هوسكينسون الضوء على عدد من الأسباب التي قد تدفع سعر البيتكوين إلى هذا السعر. وأشار أولاً، إلى تزايد عدد مستخدمي العملات المشفرة حالياً. فقد ارتفع عدد مالكي هذه العملات بنسبة 13 % على أساس سنوي في عام 2024، ليصل إلى 659 مليون شخص.

ثانياً، أن الوضع الجيوسياسي يتحول من ((نظام دولي قائم على القواعد إلى صراع بين القوى العظمى)). لذا، فإن المعاهدات لا تجدي نفعاً، ولا تجدي الأعمال التجارية العالمية نفعاً. لذا، فإن خيارك الوحيد للعولمة هو العملات المشفرة)).

ثالثاً، العمل على إصدار تشريع جديد للعملات المستقرة، ومن المرجح أيضاً أن يتم إقرار قانون هيكل سوق الأصول الرقمية وحماية المستثمرين، ما سيدعم سوق العملات المشفرة.