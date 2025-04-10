مصرع رجل علق في حبل منطاد هوائي بالهند

مصرع رجل علق في حبل منطاد هوائي بالهند
خبرني - لقي رجل حتفه بعد أن سقط من ارتفاع كبير خلال صعود منطاد هواء ساخن أثناء رحلة تجريبية بولاية راجستان الهندية.
وذكرت التقارير الإعلامية أن المتوفي كان عالقا في حبل البالون وتم رفعه في الهواء إلى ارتفاع يزيد عن 60 قدما. وأظهر مقطع فيديو متداول رجلا وهو يُرفع إلى أعلى خلال صعود المنطاد قبل أن ينقطع الحبل، ما أدى إلى سقوطه. وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي فيه متأثرا بجروحه.
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