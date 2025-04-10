مصرع رجل علق في حبل منطاد هوائي بالهند

خبرني - لقي رجل حتفه بعد أن سقط من ارتفاع كبير خلال صعود منطاد هواء ساخن أثناء رحلة تجريبية بولاية راجستان الهندية.

وذكرت التقارير الإعلامية أن المتوفي كان عالقا في حبل البالون وتم رفعه في الهواء إلى ارتفاع يزيد عن 60 قدما. وأظهر مقطع فيديو متداول رجلا وهو يُرفع إلى أعلى خلال صعود المنطاد قبل أن ينقطع الحبل، ما أدى إلى سقوطه. وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي فيه متأثرا بجروحه.