النفط يتراجع مجددا وسط تقلبات الأسواق وتصعيد الرسوم الأمريكية على الصين

خبرني - تواصلت تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، مع تراجع العقود الآجلة مجددًا يوم الخميس، بعدما شهدت موجة انتعاش قصيرة خلال جلسة الأربعاء، وسط حالة من الترقب لتحولات مفاجئة في السياسة التجارية الأمريكية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.

فقد هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.7% ليغلق قرب مستوى 60 دولارًا للبرميل، بعد أن اقترب خلال الجلسة من أدنى مستوياته منذ أربع سنوات.

كما تراجع خام برنت ليغلق قرب 63 دولارًا، بعدما سجلت الأسعار في الجلسة السابقة أكبر مكاسب يومية منذ أكتوبر.

ترمب يرفع الرسوم على الصين رغم تعليقها مؤقتًا لدول أخرى

وفي تطور مفاجئ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا ضد عشرات الدول، لكنه في المقابل رفع الرسوم على الصين إلى 145%، ما أثار مخاوف من تصعيد تجاري قد يؤثر على الطلب العالمي على الطاقة.

تراجع الأسواق والأسهم تحت الضغط

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الخميس، رغم صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في مارس، وهو ما لم يكن كافيًا لطمأنة الأسواق بشأن تأثير الرسوم الجمركية.

وعلق سايمون وونغ، المحلل في "غابيلي فندز"، بأن ترمب يسعى لخفض التضخم عبر تقليص أسعار الطاقة، مؤكدًا أن تراجع التضخم قد يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، ما يسهل على الحكومة إعادة تمويل ديونها.

تحديات أمام النفط: الركود وفائض المعروض

يواجه سوق النفط ضغوطًا متزايدة مع تحذيرات من ركود اقتصادي عالمي نتيجة التصعيد الجمركي الأمريكي، في وقت يستعد فيه تحالف "أوبك+" لتسريع وتيرة تخفيف قيود الإنتاج. وتخوض كازاخستان، التي تجاوزت سابقًا حصتها الإنتاجية، مفاوضات جديدة مع شركات النفط لخفض إنتاجها وفق اتفاق "أوبك+"، بحسب ما أفادت وكالة "إنترفكس".

من جهتها، قد تتأثر الصين – أكبر مستورد عالمي للنفط – سلبًا برفع الرسوم الأمريكية، ما قد ينعكس على استهلاكها للوقود والبتروكيماويات، خاصة في ظل استمرار أزمة قطاع العقارات وزيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة.

تباطؤ اقتصادي في الصين وتوقعات أمريكية متشائمة

في مؤشر على التباطؤ العميق في الاقتصاد الصيني، أظهرت بيانات رسمية استمرار انكماش أسعار المستهلكين في مارس للشهر الثاني على التوالي، بينما استمر انكماش أسعار المنتجين للشهر الثلاثين على التوالي.

وفي السياق ذاته، خفّضت الولايات المتحدة توقعاتها للإنتاج المحلي ولنمو الطلب العالمي على النفط، في تقديرات أُعدّت قبل إعلان الرسوم الجديدة.

وتبقى أجزاء من منحنى العقود الآجلة للنفط في وضع "كونتانغو"، حيث يتم تداول العقود القصيرة الأجل بأسعار أقل من العقود طويلة الأجل، ما يعكس مخاوف مستمرة بشأن ضعف الطلب على المدى القريب.