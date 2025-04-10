مي القاضي: لن أقدم دور راقصة مجددا

خبرني - كشفت الفنانة مي القاضي عن سبب رفضها تقديم أدوار الرقص مستقبلاً وتوضح تفاصيل تحضيرها لدورها في مسلسل "العتاولة 2".

تحدثت الفنانة مي القاضي عن مشاركتها في مسلسل "العتاولة 2" وتناولها لشخصية راقصة في العمل، حيث شرحت أن ردود فعل الجمهور على دورها كانت مفاجئة بالنسبة لها، لافتة إلى أن والدتها كانت غاضبة منها بسبب هذا الدور. وأكدت أنها لن تقبل تقديم أي أدوار راقصة في المستقبل، مشيرة إلى أنها تعلمت من هذه التجربة ولن تعيدها.

وقالت مي القاضي، خلال استضافتها في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز: "كنت متوقعة أن يحدث بعض الانتقادات، لكن لم أكن أتوقع أن تكون بهذا الشكل، خاصة عند مشاهدة مشهد الرقص. قد تكون البدلة التي ارتديتها لم تكن اختيارًا موفقًا، وأنا لن أكرر هذا الدور مرة أخرى. والدتي زعلت مني بشدة ولمتني كثيرًا، وأنا تعلمت من هذا الموقف".

عن استعداداتها لشخصية الراقصة في المسلسل، أوضحت مي القاضي أنها تدربت لمدة خمسة أشهر، حيث كانت تأخذ حصتين من الرقص أسبوعيًا، مدة كل منهما ساعتين. وأضافت: "كان التدريب صعبًا، مثل تعلم طفل كيفية المشي، كما غيرت صوتي لأبدو مثل العالمة، وتعلمت كيفية الزغردة"، مؤكدة أن هذه التجربة كانت مفيدة لها رغم صعوبتها.

كما تحدثت مي القاضي عن الأقاويل التي انتشرت بشأن وجود خلاف بينها وبين الفنانة هدى الإتربي، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نزاع بينهما. وقالت: "لم أكن ألتقي بها في موقع التصوير، ولم يجمعنا أي مشهد مشترك. من ناحيتي، ليس هناك أي مشكلة على الإطلاق". وأضافت: "هذه هي المرة الأولى التي أخرج فيها للتحدث منذ بداية شهر رمضان، وأي انطباع تم أخذه عني ليس له علاقة بي".

يُذكر أن مسلسل "العتاولة 2" يضم مجموعة من النجوم البارزين مثل أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، أحمد كشك، مي القاضي، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، مؤمن نور، مريم الجندي، سامي مغاوري، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف مثل جومانا مراد، وأمير صلاح، وآخرين.