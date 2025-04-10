مي القاضي: لن أقدم دور راقصة مجددا

مي القاضي: لن أقدم دور راقصة مجددا
خبرني - كشفت الفنانة مي القاضي عن سبب رفضها تقديم أدوار الرقص مستقبلاً وتوضح تفاصيل تحضيرها لدورها في مسلسل "العتاولة 2".
تحدثت الفنانة مي القاضي عن مشاركتها في مسلسل "العتاولة 2" وتناولها لشخصية راقصة في العمل، حيث شرحت أن ردود فعل الجمهور على دورها كانت مفاجئة بالنسبة لها، لافتة إلى أن والدتها كانت غاضبة منها بسبب هذا الدور. وأكدت أنها لن تقبل تقديم أي أدوار راقصة في المستقبل، مشيرة إلى أنها تعلمت من هذه التجربة ولن تعيدها.
وقالت مي القاضي، خلال استضافتها في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز: "كنت متوقعة أن يحدث بعض الانتقادات، لكن لم أكن أتوقع أن تكون بهذا الشكل، خاصة عند مشاهدة مشهد الرقص. قد تكون البدلة التي ارتديتها لم تكن اختيارًا موفقًا، وأنا لن أكرر هذا الدور مرة أخرى. والدتي زعلت مني بشدة ولمتني كثيرًا، وأنا تعلمت من هذا الموقف".
عن استعداداتها لشخصية الراقصة في المسلسل، أوضحت مي القاضي أنها تدربت لمدة خمسة أشهر، حيث كانت تأخذ حصتين من الرقص أسبوعيًا، مدة كل منهما ساعتين. وأضافت: "كان التدريب صعبًا، مثل تعلم طفل كيفية المشي، كما غيرت صوتي لأبدو مثل العالمة، وتعلمت كيفية الزغردة"، مؤكدة أن هذه التجربة كانت مفيدة لها رغم صعوبتها.
كما تحدثت مي القاضي عن الأقاويل التي انتشرت بشأن وجود خلاف بينها وبين الفنانة هدى الإتربي، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نزاع بينهما. وقالت: "لم أكن ألتقي بها في موقع التصوير، ولم يجمعنا أي مشهد مشترك. من ناحيتي، ليس هناك أي مشكلة على الإطلاق". وأضافت: "هذه هي المرة الأولى التي أخرج فيها للتحدث منذ بداية شهر رمضان، وأي انطباع تم أخذه عني ليس له علاقة بي".
يُذكر أن مسلسل "العتاولة 2" يضم مجموعة من النجوم البارزين مثل أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، أحمد كشك، مي القاضي، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، مؤمن نور، مريم الجندي، سامي مغاوري، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف مثل جومانا مراد، وأمير صلاح، وآخرين.
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