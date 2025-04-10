الدوري الأوروبي: تشيلسي يقترب من نصف النهائي بثلاثية في وارسو

الدوري الأوروبي: تشيلسي يقترب من نصف النهائي بثلاثية في وارسو
خبرني - وضع تشيلسي الإنجليزي قدماً في الدور قبل النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك عقب فوزه على مضيفه ليغيا وارسو البولندي 3/ 0، الخميس، في ذهاب دور الثمانية.
وتقدم تشيلسي عن طريق تيريك جورج في الدقيقة الـ49، وأضاف زميله نوني مادويكي الهدف الثاني في الدقيقة الـ57.
وفي الدقيقة الـ79 سجل مادويكي الهدف الثاني له والثالث لتشيلسي.
وتقام مباراة الإياب، الخميس المقبل، في ملعب «ستامفورد بريدج» في العاصمة البريطانية لندن.
ويلتقي الفائز من مواجهة وارسو وتشيلسي مع الفائز من مواجهة أخرى بنفس الدور بين يوجوردينس السويدي ورابيد فيينا النمساوي، في قبل نهائي البطولة.
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