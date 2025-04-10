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الدوري الأوروبي: تشيلسي يقترب من نصف النهائي بثلاثية في وارسو

الدوري الأوروبي: تشيلسي يقترب من نصف النهائي بثلاثية في وارسو

2025-04-10 07:23:21
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - وضع تشيلسي الإنجليزي قدماً في الدور قبل النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك عقب فوزه على مضيفه ليغيا وارسو البولندي 3/ 0، الخميس، في ذهاب دور الثمانية.

وتقدم تشيلسي عن طريق تيريك جورج في الدقيقة الـ49، وأضاف زميله نوني مادويكي الهدف الثاني في الدقيقة الـ57.

وفي الدقيقة الـ79 سجل مادويكي الهدف الثاني له والثالث لتشيلسي.

وتقام مباراة الإياب، الخميس المقبل، في ملعب «ستامفورد بريدج» في العاصمة البريطانية لندن.

ويلتقي الفائز من مواجهة وارسو وتشيلسي مع الفائز من مواجهة أخرى بنفس الدور بين يوجوردينس السويدي ورابيد فيينا النمساوي، في قبل نهائي البطولة.

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