الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد يفرط بالفوز على أولمبيك ليون في اللحظات الأخيرة

الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد يفرط بالفوز على أولمبيك ليون في اللحظات الأخيرة
خبرني - فرط مانشستر يونايتد الإنجليزي في انتصار بمتناول اليد في اللحظات الأخيرة، ليكتفي بالتعادل 2 - 2 مع مضيفه أولمبيك ليون الفرنسي، الخميس، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي.
وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت في الجولة نفسها اليوم عن تعادل توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني 1 - 1، وغلاسكو رينجرز الأسكوتلندي مع ضيفه أتلتيك بلباو الإسباني دون أهداف.
وعلى ملعب (بارك أولمبيك ليونيي)، بادر ليون بالتسجيل عن طريق نازارينو بازان في الدقيقة 25، لكن ليني يورو أدرك التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.
وأضاف جوشوا زيركزي الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 88، لكن الإثارة بلغت ذروتها في اللحظات الأخيرة، بعدما أحرز ريان شرقي هدف التعادل القاتل لليون في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
بتلك النتيجة، تأجل حسم الصعود للمربع الذهبي في البطولة، إلى لقاء الإياب، الذي يقام بملعب (أولد ترافورد)، معقل فريق مانشستر يونايتد، الخميس المقبل، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز باللقاء أملاً في حجز مقعد بالدور قبل النهائي بالمسابقة القارية.
وفي حال انتهاء اللقاء في وقتيه الأصلي والإضافي بالتعادل سوف يحتكم الفريقان لركلات الترجيح وفقاً للائحة المسابقة.
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