الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد يفرط بالفوز على أولمبيك ليون في اللحظات الأخيرة

خبرني - فرط مانشستر يونايتد الإنجليزي في انتصار بمتناول اليد في اللحظات الأخيرة، ليكتفي بالتعادل 2 - 2 مع مضيفه أولمبيك ليون الفرنسي، الخميس، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي.

وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت في الجولة نفسها اليوم عن تعادل توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني 1 - 1، وغلاسكو رينجرز الأسكوتلندي مع ضيفه أتلتيك بلباو الإسباني دون أهداف.

وعلى ملعب (بارك أولمبيك ليونيي)، بادر ليون بالتسجيل عن طريق نازارينو بازان في الدقيقة 25، لكن ليني يورو أدرك التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وأضاف جوشوا زيركزي الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 88، لكن الإثارة بلغت ذروتها في اللحظات الأخيرة، بعدما أحرز ريان شرقي هدف التعادل القاتل لليون في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

بتلك النتيجة، تأجل حسم الصعود للمربع الذهبي في البطولة، إلى لقاء الإياب، الذي يقام بملعب (أولد ترافورد)، معقل فريق مانشستر يونايتد، الخميس المقبل، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز باللقاء أملاً في حجز مقعد بالدور قبل النهائي بالمسابقة القارية.

وفي حال انتهاء اللقاء في وقتيه الأصلي والإضافي بالتعادل سوف يحتكم الفريقان لركلات الترجيح وفقاً للائحة المسابقة.